Éverton Ribeiro exalta Rueda e projeta clássico contra Vasco: "Campeonato à parte"

Google Plus

(Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Após garantir vitória acirrada em clássico contra o Fluminense, pela Copa Sul-Americana, com o placar de 1 a 0, o elenco rubro-negro já retornou às atividades nesta quinta-feira (26) no Ninho do Urubu.

Visando o clássico neste sábado (28), o Flamengo se prepara para receber o Vasco da Gama no Maracanã, pelo Campeonato Brasileiro, e após o treino, o meia Everton Ribeiro comentou sobre o próximo jogo.

"Clássico é campeonato à parte. A gente sabe da importância de se vencer um clássico. Não é mata-mata, mas é reta final de Brasileiro. Pode nos deixar na frente deles. Não falta vontade, raça. Às vezes, a gente corre muito, mas não produz. Temos que nos impor e fazer o gol".

Na noite de quarta-feira (25), no Clássico Fla-Flu, o capitão e zagueiro Réver recebeu entrada fortíssima de Marcos Júnior, sofrendo uma entorse no joelho direito, desfalcando o Flamengo por mais ou menos um mês. Everton Ribeiro comentou sobre e deu apoio ao jogador.

"Nosso capitão faz uma falta grande, mesmo sabendo que há outros grandes jogadores para recompor a ausência dele. Sabemos da liderança que ele tem. Ele está triste, mas são coisas que acontecem. Vamos correr por ele e pelo Berrío também. É um amigo que se lesionou seriamente".

+ Flamengo x Vasco: confira informações e preços de ingressos para o clássico do Brasileiro

Éverton Ribeiro em atuação contra o Fluminense na Sul-Americana (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Atualmente treinando o Vasco, Zé Ricardo irá reencontrar o time do Flamengo pela primeira vez do lado aposto. Apesar de conhecer o elenco, Everton acredita que o técnico não tenha vantagem nesse aspecto.

"Ele está demonstrando o que já fazia aqui. Treinador de muita qualidade, acertou o Vasco. A gente quer vencer, ele está do outro lado. Hoje em dia todo mundo vê os jogos. Eles conhecem a nossa equipe, mas nós conhecemos o Vasco. Acho que não tem vantagem ele conhecer o elenco, estamos treinando e se preparando muito bem", afirmou.

Confira outros trechos da coletiva de Everton Ribeiro:

Demonstração de raça durante os jogos: "A gente conversou que às vezes mesmo correndo a gente tem que mostrar num carrinho ou numa chegada mais forte. Sempre procurando a bola, mas a nossa torcida é isso. Gosta da vontade, da raça. É do DNA do Flamengo. Temos que continuar fazendo isso. Ter a torcida ao nosso lado faz a diferença".

Dúvida de Guerrero contra o Vasco: "Professor falou que acha difícil a volta cedo do Guerrero, mas ele está tratando e louco para nos ajudar. Está tratando três vezes ao dia. Esperamos que possa nos ajudar o mais rapidamente".

Toque na bola olhando para o lado no gol de Éverton: "Professor pede esse tipo de jogada para a gente. Eu já estava observando o Arão, sabia onde ele estava quando toquei a bola. Espero que possa sair mais jogadas dessas. Ronaldinho fazia muito tempo, mas tenho que fazer muita coisa ainda. Ele é mágico do futebol".

Rueda é exaltado pelo preparo do time: "A gente também tem um treinador muito capaz, com um currículo enorme. Tem experiência. Lógico que Zé conhece muito bem o nosso elenco, mas nosso treinador é muito capacitado e vai nos ajudar muito nessa partida".