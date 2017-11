Confira informações e preços de ingressos para a semifinal da Liga Sul-Americana de Basquete

(Foto: Divulgação/Flamengo)

Querendo dar mais um passo em direção ao título continental, o Flamengo conta com sua torcida para a fase semifinal da Liga Sul-Americana de Basquete. O Rubro-Negro será mandante de três confrontos, que acontecerão no Tijuca Tênis Clube, contra Olímpia, Pinheiros e Estudiantes.



Os ingressos estão disponíveis à venda desde a última quarta-feira (1). Torcedores podem optar pelos ingressos avulsos ou pelo combo de ingressos, que garante a entrada nos três dias de competição. A venda é somente online e ocorre no site do GuichêWeb.

VALORES:

- Combo: R$120 (inteira); R$60 (meia)

- Ingresso unitário para uma partida: R$50 (inteira); R$25 (meia)