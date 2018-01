Com vaga garantida na semifinal, Flamengo irá encarar Portuguesa na Copinha

(Foto: Staff Images/Flamengo)

Os garotos da base do Flamengo têm dado o que falar na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Após passar pela equipe do Avaí na sexta (19), os atletas sub-20 do Rubro-Negro garantiram avanço à fase semifinal do torneio; o próximo adversário da equipe da Gávea será a Portuguesa.

O duelo entre Flamengo e Portuguesa já tem data e hora marcados: os clubes se enfrentam às 17h30 de segunda-feira (22), no Canindé. Na outra semifinal, São Paulo e Internacional decidem quem garante uma vaga na grande decisão; partida será na Arena Barueri.

Até o momento, o Flamengo tem sete jogos e seis vitórias na Copinha - na fase de grupos, os garotos do Ninho empataram com o Aimoré por 1 a 1. Relembre a campanha e os artilheiros do Rubro-Negro abaixo.

Flamengo na Copinha 2018:

Fase de grupos

- Flamengo 6 x 0 Ji-Paraná; gols de Lucas Silva (dois), Patrick, Vitor Gabriel, Pepê e Wendel;

- Flamengo 1 x 1 Aimoré; gol de Luiz Henrique;

- Flamengo 2 x 0 Oeste; gols de Lucas Silva e Pepê;

Segunda fase

- Flamengo 5 x 0 Elosport; gols de Germano (contra), Yuri, Matheus Dantas, Luiz Henrique e Patrick;

Terceira fase

- Flamengo 1 x 0 Coritiba; gol de Bernardo;

Oitavas de final

- Flamengo 1 x 0 Audax-SP; gol de Bill;

Quartas de final

- Flamengo 1 x 0 Avaí; gol de Vitor Gabriel.