Atacante Michael está em estado grave, afirma assessor

(Foto: Nelson Pérez/Fluminense FC)

O atacante Michael, do Fluminense, se envolveu em um acidente na rodovia MG-255 no sul de Minas Gerais. O jogador, que se reapresentaria ao tricolor nesta segunda-feira, foi diagnosticado com um traumatismo craniano e conforme declarou seu assessor de imprensa, seu estado é grave ao contrário do informado pelo hospital na tarde desta segunda.

O fato ocorreu na altura das cidades de São Francisco de Sales e Itapagipe quando o jogador trafegava pela rodovia e colidiu com uma vaca que cruzava a rodovia. Segundo a polícia rodoviária, Michael estava no banco do passageiro no momento do acidente e foi rapidamente levado ao hospital de Itapagipe. Atualmente o atacante está internado na UTI do Hospital de Base de São José do Rio Preto

Michael chegou ao Fluminense em 2011 para defender a base do clube carioca e era visto com bons olhos pelo torcedor. No entanto, um escândalo de doping envolvendo o atleta manchou sua imagem no clube que preferiu emprestá-lo. O jogador chegou a defender o Estoril de Portugal, mas sua última aparição foi pelo América-MG no último brasileirão.

O clube tricolor divulgou nota na manhã desta segunda-feira confirmando o fatídico acidente. Michael tem 23 anos e sua namorada, conforme divulgado pela mesma em rede social, está grávida.