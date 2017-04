Fluminense entra com ação no TJD e garante Maracanã para semifinal contra o Vasco

Foto: Divulgação / Fluminense FC

O Fluminense entrou com uma ação no Tribunal de Justiça Desportiva do Rio de Janeiro solicitando a utilização do Maracanã na semifinal do Campeonato Carioca, contra o Vasco, neste sábado (22), às 19h.

O presidente do TJD, Marcelo Jucá, concedeu a liminar, o que garante que a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) determine o Maracanã como palco da semifinal.

O departamento jurídico do Fluminense entrou com o pedido nesta segunda-feira (17), se antecipando à uma possível decisão da FERJ contrária ao que é de interesse do clube. O tricolor ressaltou na ação a previsão da realização de clássicos e jogos das semifinais e finais no Maracanã, como está constato no regulamento na competição.

A FERJ ainda não se pronunciou sobre a decisão, porém, no site da Federação, o Maracanã já aparece confirmado como palco da partida.

A operação do estádio deve ocorrer da mesma forma que os jogos do Fluminense contra o Liverpool-URU e contra o Goiás. O aluguel de R$100 mil deve ser arcado pelo clube. Entretanto, 25% do lucro dos bares e a divisão da bilheteria - junto à concessionária -, será do Tricolor.

Conforme previsto no contrato em vigor com o consórcio que administra o estádio, a torcida do Fluminense garante o direito de ficar ao lado direito das cabines de transmissão. Entretanto, a diretoria do Vasco afirma que sua torcida possui o direito histórico de ocupar o mesmo local.

No documento expedido pelo TJD, Marcelo Jucá decide em favor do Fluminense para que o jogo seja realizado no Maracanã, mas não determina o local das torcidas. "Contudo, não me parece razoável garantir o cumprimento de um contrato que não pertence à esfera desportiva, apesar de obviamente refletir nela e que ao menos foi juntado aos autos", diz Jucá no documento.

Confira na íntegra a liminar: