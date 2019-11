Rei do Engenhão: Fluminense se isola como clube com mais títulos no estádio

Ao falar de Engenhão, o torcedor tricolor certamente esboça um sorriso. E não é pra menos. O Fluminense é o clube que mais arrancou gritos de "É campeão" de sua torcida no estádio localizado no bairro do Engenho de Dentro, zona norte do Rio de Janeiro. Ao todo, já são quatro títulos.

Em 2010, o Fluminense foi campeão do Campeonato Brasileiro, com um time que tinha craques como Fred, Emerson Sheik e Deco. Em 2012, já sob o comando de Abel Braga, conquistou o Campeonato Carioca de 2012, com a mesma base de 2010, além da Taça Guanabara do mesmo ano e, na tarde do último domingo (5), mais um título do primeiro turno do estadual se juntou à coleção de conquistas.

Baseado nisso, a VAVEL Brasil relembra com você, torcedor tricolor, os títulos do Fluminense no estádio do Engenhão.

2010: O Tri do Brasileiro

Vinte e seis anos, seis meses e oito dias. Esse foi o tempo em que o grito eufórico e emocionado do título brasileiro ficou engasgado na garganta dos tricolores. Mas, em 2010, sob o comando de Muricy Ramalho, o Tricolor das Larajeiras conquistou seu Tricampeonato Brasileiro no Engenhão com um gol de Emerson Sheik fazendo mais de 40 mil torcedores do Tricolor "vibrarem de emoção com o Tricampeão".

A partida foi um verddeiro teste para cardíaco pro torcedor. Com o Guarani retrancado, o Fluminense depositava toda sua força de ataque buscando o gol. No entanto, o nervosismo das duas equipes fez com que o zero a zero permanecesse durante a primeira etapa da partida. Passes errados, pouca velocidade para passar do meio de campo para o ataque... Fred bem que se deslocava, mas a bola não chegava.

Com os nervos à flor da pele, a torcida tricolor tirava então da garganta os gritos de incentivo ao time. Até que aos 16 minutos do segundo tempo na primeira boa ida de Carlinhos à linha de fundo, o lateral cruzou para Whashington. Ele tocou de cabeça para a área, a bola resvalou em Guilherme e caiu à feição de Emerson Sheik que tocou de canhota por baixo das pernas de Ailson e do goleiro xará: 1 a 0 para o Fluminense. Título e loucura no Engenhão.

Taça Guanabara 2012: O início de um ano inesquecível

Há quem diga que em toda história há coincidências com o presente. E 2012 traz consigo algo semelhante à atualidade: Abel Braga no comando do Flu. Na ocasião, pressionado e até sujeito à demissão, a conquista da Taça Guanabara fez o comandante ganhar força a frente do Tricolor das Laranjeiras.

Diante do Vasco, num domingo de sol no Engenhão, o Flu contava com um sistema ofensivo empolgante com Deco, Thiago Neves, Wellington Nem e Fred. O quarteto teve ótima atuação no primeiro tempo e empolgou os torcedores. Com toques rápidos, o Tricolor envolvia a zaga da equipe cruz maltina. Aos 42 minutos do primeiro tempo um lance antológico: Deco observou o posicionamento equivocado de Fernando Prass e chutou de longe. O camisa 1 vascaíno tentou voltar, mas era tarde demais, e a bola entrou no canto direito, emcobrindo o goleiro vascaíno.

Naquela altura o Flu já havia marcado com Wellington Nem. Melhor em campo, o Tricolor ampliou com Fred. O Vasco no entanto, diminuiu. Mas não foi suficiente: Fluminense campeão da Taça Guanabara 2012. Depois disso, ainda naquele ano, o Tricolor das Laranjeiras conquistou o Campeonato Estadual e Brasileiro.

Quarteto do Flu decide: Goleada no Engenhão e título estadual

Invicto na competição, não demorou muito para o Botafogo abrir o placar diante do Fluminense. Logo aos oito minutos de jogo Fellype Gabriel entrou na área pelo lado esquerdo e buscou Loco Abreu no cruzamento. A zaga afastou para a entrada da área, e Renato estava por ali. O chute de primeira do volante, de volta após lesão, passou no meio das pernas de Carlinhos e foi parar no cantinho direito de Diego Cavalieri: 1 a 0.

O Flu, então, despertou. Com a marcação do Botafogo concentrada nas laterais, o Tricolor jogou pelo meio e tentou chutes de média distância. A persistência causou efeito, e, aos 43, Fred acertou uma linda bicicleta empatando a partida.

No segundo tempo, o quarteto do sistema ofensivo que já havia encantado na decisão da Taça Guanabara funcionou novamente. O Flu ampliou com Thiago Neves após boa jogada de Deco. No final da partida, a ainda promessa da base Marcos Junior marcou o quarto gol do tricolor: goleada e título do Campeonato Carioca de 2012.

Fla Flu decisivo: Fluminense campeão da Taça Guanabara 2017

No último domingo (5), o Fluminense voltou ao Engenhão. O estádio trazia boas lembranças. A tarde ensolarada de Fla Flu - com torcida mista - dava à final um tom especial. Em uma partida movimentada de seis gols, as equipes empataram em 3 a 3. E, nos pênaltis, sob comando de Abel Braga, o Flu se sagrou campeão da Taça Guanabara.