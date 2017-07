Fluminense vende Richarlison por 12,5 milhões de euros para o Watford, da Inglaterra

Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC

É oficial! Na tarde desta segunda-feira (31), o presidente Pedro Abad concedeu entrevista coletiva no CT e confirmou a venda do atacante Richarlison para o Watford, da Inglaterra, por 12,5 milhões de euros (R$ 46 milhões). O jogador era o vice-artilheiro do Fluminense no ano com 15 gols.

Richarlison foi contratado em dezembro de 2015 por R$ 10 milhões. O Fluminense detém 50% dos direitos econômicos do jogador e lucrará cerca de R$ 23 milhões, além de 10% de uma futura venda. Aos 20 anos, o atacante era um dos destaques do Flu no ano.

Em 2017, Richarlison era o vice-artilheiro com 15 gols e o líder de assistências com oito passes para gol. No total, jogou 67 jogos, fez 19 gols e deu 13 assistências. Conquistou os títulos da Primeira Liga (2016) e da Taça Guanabara (2017) durante sua passagem pelo Fluminense.