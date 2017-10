Fator Gustavo Scarpa: Fluminense seria lanterna sem contabilizar gols e assistências do meia

Foto: Mailson Santana/Fluminense FC

O Fluminense faz uma temporada bastante irregular, assim como seu principal jogador. Gustavo Scarpa não foi mais brilhante desde que retornou da grave lesão sofrida durante o Campeonato Carioca, sofreu com irregularidade, passou a marcar menos gols, mas continua sendo fundamental ao time com assistências.

Apesar da irregularidade e de ter marcado apenas dois gols no Brasileirão, Gustavo Scarpa é o líder de assistências do campeonato e participou em 11 gols do Fluminense. Sem contabilizar seus gols (2) ou assistências (9), o Flu seria o lanterna com 27 pontos, dois pontos a menos que o atual último colocado, teria três vitórias a menos e seria dono do pior ataque da competição.

"Ele tinha errado, torcedor vaiou e ele não quis comemorar. Faz parte. Scarpa é um jogador genial. É quem tenta, não desiste, correu muito. Quem mais tenta é quem mais erra", disse o técnico Abel Braga em defesa do camisa 10.

Gustavo Scarpa recebeu vaias durante o empate do Fluminense contra o Bahia, na tarde deste domingo (29), no Maracanã. O camisa 10 marcou o gol do Flu, não quis comemorar e ainda fez um gesto de negativo com a cabeça ao olhar para a torcida.