Ex-Santa Cruz, volante Derley é anunciado como primeiro reforço do Fortaleza para 2018

Foto: Divulgação/Santa Cruz

O primeiro reforço do treinador Rogério Ceni para a equipe do Fortaleza é o volante Derley, ex-Santa Cruz. Revelado na base do Internacional, Derley se destacou com a camisa do Náutico, clube que defendeu entre os anos de 2008 e 2012, tendo uma outra passagem em 2013. O volante ainda passou por Atlético Paranaense, Dibba Al Fujairah e Emirates Club (Emirados Árabes), León e Mineros Zacatecas, ambos do México.

Derley deixou o Santa Cruz após sua segunda passagem pelo Arruda em dois anos. O meia disputou a Série A em 2016, se transferindo para o Dibba Al Fujairah, onde ficou por apenas seis meses. Com o fim da temporada, Derley acertou seu retorno para disputar a Série B e chegou com a marca de ter atuado em duas Segundonas e ter conseguido o acesso em ambas, porém, em 2017, participou da terrível campanha que rebaixou a equipe coral para a Série C do Campeonato Brasileiro. Em 2017, o volante atuou em 21 partidas e marcou apenas um gol.

Marcado por um estilo de jogo forte, com raça e empenho, o jogador foi expulso no clássico contra o Náutico, pela 33ª rodada da Série B e recebeu uma suspensão de quatro partidas, podendo retornar no encerramento da campanha da equipe na Série B, nessa terça feira (21) diante do Juventude, no estádio Arruda.

Vestindo a nova camisa, o jogador disputará além do Campeonato Cearense, a Copa do Nordeste, Copa do Brasil e a Série B. Em entrevista coletiva no dia de sua apresentação, Ceni afirmou que espera contar já na pré-temporada com quase todo o elenco, precisando até lá fazer contratações pontuais, mantendo os destaques do clube em 2017. Marcelo Boeck, Anderson Uchôa e Pablo foram os jogadores que fizeram parte do elenco da Série C que já renovaram seus contratos com o Tricolor do Pici.