Grêmio anuncia lateral Léo Moura como segundo reforço para 2017

Foto: Lucas Uebel/Grêmio.

Na manhã desta terça-feira (10), desembarcou no Aeroporto Salgado Filho o lateral-direito Léo Moura. O jogador foi anunciado oficialmente pelo Grêmio como reforço ainda matinalmente. Logo, Léo assinou contrato até dezembro deste ano e se apresentará juntamente do elenco na quinta-feira para início da pré-temporada tricolor.

O lateral chega com aval do coordenador técnico do Grêmio, Valdir Espinosa, no qual trabalhou com o jogador ainda na temporada passada, no Metropolitano-SC. O jogador chega para ser opção para o titular Edilson, levando em consideração o não aproveitamento de Walace Oliveira, no qual deve retornar de empréstimo da Inglaterra ainda antes do término do contrato.

A grande dúvida em relação a Léo refere-se à sua idad e, desta forma, sobre sua forma física. Com 38 anos, o lateral já é um veterano para o padrão do futebol, no entanto, Jaílton Cintra, físico que trabalhou com o jogador no Santa Cruz em 2016, em entrevista, declarou:

"Léo é um profissional extremamente competente no que faz. Não tivemos trabalho nenhum com o jogador no ano passado, além de um grande jogador, ele é um profissional qualificado."

Logo, questionado especificamente sobre a condição física do atleta, levando justamente em consideração a idade do jogador, relatou:

"Léo não passava pelo Departamento Médico. Não tinha histórico de lesões. Sempre desenvolveu um bom nível físico, desenvolveu um bom trabalho e se mostrou comprometido", disse.

Na temporada de 2016, o jogador totalizou 49 partidas realizadas. A versatilidade se soma como um ponto positivo em relação ao novo contratado tricolor, levando em consideração a possibilidade de jogar tanto na lateral direita quanto no meio campo.

Em sua chegada, o novo contratado gremista declarou sua vontade de conquistar títulos e agradeceu a confiança da comissão técnica e direção do clube: "Quero conquistar muitos títulos e quem sabe conquistar uma Libertadores pelo Grêmio, será um sonho realizado. Venho falando com o Espinosa desde o finalzinho do ano passado. Trabalhar para corresponder a confiança da comissão técnica e da direção, estou chegando em um clube que todo o jogador quer jogar. Estou feliz. Não tenho palavras para expressar a minha felicidade por estar aqui", declarou.

O Grêmio deve apresentar Léo Moura na quinta-feira, data marcada para a reapresentação do elenco gremista para a pré-temporada de 2017. Juntamente do lateral, o tricolor gaúcho apresentará o volante Michel, contratado no final da temporada passada, ano em que foi um dos destaques da segunda divisão do campeonato brasileiro com a camisa do Atlético-GO, somando-se aos contratados espera-se também o atacante Gabriel Fernández, do Racing-URU, que está em meados de finalização de negociação e deve desembarcar ainda hoje (10) em Porto Alegre para realizar exames médicos e assinar seu contrato com o tricolor gaúcho.