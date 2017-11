Paulinho revela curiosidade de Messi e Suárez a respeito do atual time do Grêmio

Foto: Divulgação / Getty Images

Finalista da Copa Libertadores da América, o time do Grêmio vem ganhando visibilidade e sendo alvo de especulações no mundo esportivo. A última delas foi revelada pelo meia Paulinho, em entrevista nesta terça-feira. De acordo com o jogador do Barcelona, os companheiros de equipe Messi, Suárez e Mascherano o fizeram perguntas para saber mais a respeito da equipe gremista.

O meia contou ao repórter do Globoesporte.com que a curiosidade sobre os gremistas foi levantada durante o retorno após uma partida da Champions League. "Na volta agora de um jogo pela Champions, eles estavam comentando sobre a equipe do Grêmio, que chegou à final da Libertadores. O Messi, o Suárez, o Mascherano me perguntaram se havia grandes nomes no Grêmio, porque, por eles analisando de fora, parece ser um time muito forte. Eu falei que é um time muito forte e que vem fazendo um grande trabalho e não à toa que chegou à final. Não tem nomes grandes, mas é um clube que, quando chega em um momento como de decisão, sempre está chegando".

O brasileiro ainda afirmou que existe uma curiosidade por parte dos jogadores estrangeiros a respeito do futebol brasileiro, o que para ele é algo positivo: "Claro que não acompanham muito, mas eles conhecem alguns times, sim, comentam, conhecem alguns jogadores. O Mascherano falou sobre o clássico entre Corinthians e Palmeiras e a rivalidade, que é um dérbi muito forte em São Paulo. Aí começam as perguntas, como é o futebol brasileiro... Esse pouco que acompanham já é importante para o Brasil".

Nos próximos dias, a visibilidade do time, bem como, o futebol brasileiro podem ganhar ainda mais repercussões. Finalista da Copa Libertadores, o time pode se tornar o Campeão da América e garantir vaga para a disputa do título do Mundial de Clubes.