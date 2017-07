Meia Camilo é apresentado no Inter, comenta desafio e admiração a D'Alessandro

(Foto: Ricardo Duarte; Divulgação / Internacional)

Mesmo sem ter o nome publicado no Boletim Informativo diário (BID) da CBF, o meia Camilo foi oficialmente apresentado pela direção do Internacional. Desde a última quarta-feira (18) em solo porto-alegrense, Camilo só teve sua apresentação formalizada no início da noite desta segunda-feira (24). A justificativa para tal fato foi a falta de assinaturas de alguns documentos por parte do Botafogo, devido à ausência do presidente do clube carioca.

O atleta de 31 anos, ao ser apresentado recebeu a camisa 21, número que utilizou na sua aparição pela Seleção Brasileira, que ocorreu no início deste ano. Na entrevista de apresentação, Camilo comentou sobre o atual momento do Inter e como se encontra o vestiário nesse momento.

"O grupo está querendo. Você vê nos olhos deles. Daremos toda a força para que consigamos alcançar os objetivos. Todos precisam abraçar a causa. É um ano difícil. Foi um baque ao torcedor. Tenho certeza que conseguiremos alcançar os objetivos", avaliou.

Recém chegado ao clube, Camilo falou sobre D'Alessandro. O meia disse que a convivência com o argentino vai ajudar muito nessa nova empreitada. O novo reforço colorado, disse também da importância de um ídolo no elenco do time e sobre o aprendizado que vai ter atuando ao lado de Andrés.

"Venho para aprender com o D'Ale. O ídolo sempre precisa ser respeitado. Venho para aprender, mas também ajudá-lo. Jogamos na mesma posição, mas podemos formar uma dupla se a comissão decidir. Espero ajudar", exaltou.

A negociação se resume nos seguintes aspectos: O Botafogo tinha uma dívida de R$ 362 mil com Internacional, referente a venda do ex-lateral Colorado, Marcelo Cordeiro. Essa pendência foi perdoada pelo Inter em troca de um contrato de três anos com Camilo. O clube da estrela solitária recebeu em troca o centroavante Brenner com contrato de empréstimo até dezembro de 2018, e 20% dos direitos econômicos do atacante.

Além de Camilo, a direção colorada aproveitou o evento para apresentar Leandro Damião. Como citado acima, o meia não teve seu nome publicado no BID, o que lhe impede de estrear pelo Inter. Na mesma situação está Damião. A direção do Inter que a formalização por parte da CBF aconteça ainda nesta semana, para que Guto Ferreira já possa contar com os reforços.