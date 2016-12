Atacante Rafael Silva é emprestado pelo Cruzeiro ao Náutico por um ano

Atleta reforça setor ofensivo do Timbu, bastante contestado durante 2016 (Foto: Matheus Adler/VAVEL Brasil)

Dando sequência à reformulação para 2017, o Náutico está prestes a anunciar mais um reforço. Trata-se do atacante Rafael Silva, que foi do Figueirense durante boa parte do Campeonato Brasileiro 2016 e é vinculado ao Cruzeiro. O jogador chega para suprir a saída de Rony, que também foi emprestado pela Raposa, devendo assinar o contrato por um ano.

Com a camisa do alvinegro catarinense, disputou 16 duelos e marcou apenas dois gols, sendo um deles na Copa Sul-Americana. Pela equipe celeste, porém, esteve em campo no mesmo número de jogos, todavia foi às redes em cinco oportunidades, todos no início de 2016. Mesmo assim, amargou o rebaixamento à Série B pelo Figueira, buscando ter uma vaga na elite com o Timbu.

Ainda aos 26 anos, Rafael tenta usar a experiência em seu favor. Com passagem pelo futebol português e sendo um dos principais no Vasco de 2015, o atleta se junta a Anselmo, Juninho e Alison como nomes já contratados para a próxima temporada. Em entrevista exclusiva ao GloboEsporte.com, o diretor de futebol Eduardo Henriques destaca a dificuldade na vinda de Alison.

Atacante marcou sete gols em 2016 com a camisa do Dragão (Foto: Divulgação/Atlético-GO)

"Foi uma negociação difícil. Outros clubes queriam o jogador, inclusive o Atlético-GO. Mas ele preferiu defender a camisa do Náutico. Ele é um bom jogador, não temos dúvida. Sabemos do potencial, demonstrando isso no Atlético-GO, mas acabou indo para o banco. Acreditamos que ele tem tudo para estourar aqui, pois é um jogador nas características que a gente estava procurando", declarou o dirigente alvirrubro.

Com a camisa do Dragão, o novo centroavante dos pernambucanos se mostrou até fundamental na conquista da Segundona desse ano, com seis tentos marcados em 21 partidas. Além deles, o zagueiro Ewerton Páscoa - ex-Ceará - foi outro a acertar verbalmente para 2017, mas os jogadores ainda não estão oficializados.

Remanescentes de 2016, ficam apenas João Ananias, Marco Antônio e Maylson, já que possuíam vínculo. O lateral Joazi e o volante Rodrigo Souza, por outro lado, negociam permanência, uma vez que estavam com contrato até o fim da atual temporada. O goleiro Tiago Cardoso, que estava no arquirrival Santa Cruz, já se despediu e pode vir a ter o negócio concretizado.