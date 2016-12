Náutico anuncia a contratação de Anselmo, ex-Fortaleza

(Foto: Divulgação/Fortaleza Esporte Clube)

A busca por reforços continua a todo vapor no Náutico. Após ter trazido o goleiro Tiago Cardoso, vindo do rival Santa Cruz, o Timbu anunciou na tarde desta terça-feira (20) mais um ídolo de um clube nordestino. Trata-se do atacante Anselmo, de 36 anos, que atuou em 2016 pelo Fortaleza sendo campeão estadual e artilheiro do certame com 11 gols marcados. Além disso, Anselmo balançou as redes 23 vezes este ano, sendo considerado o terceiro maior artilheiro do país atrás apenas de Robinho, do Atlético-MG, e Grafite, ex-Santa Cruz.

Natural de Campo Grande/MS e revelado pelo Palmeiras, Anselmo já passou por diversos clubes do Brasil como Ponte Preta, Atlético Goianiense e Ceará, e do exterior como Shanghai Shenxin (China) e Halmstads (Suécia), quase sempre deixando sua marca. Chegou a ser contratado pelo Alvirrubro no ano de 2005, porém teve uma passagem muito rápida e não chegou a ser aproveitado.

O centroavante deverá assinar contrato com o clube até o final de 2017, e a expectativa é de que ele repita o bom desempenho que teve este ano no Tricolor de Aço, onde chegou a ser procurado para a renovação do vínculo porém não houve acordo. Anselmo se apresentará no novo clube no começo de janeiro, junto com os demais atletas que renovarem contrato ou forem anunciados.