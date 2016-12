Náutico reformula base titular para 2017 com renovações e reforços pontuais

Centroavante volta a fazer dupla com Anselmo, ex-companheiro de Atlético-GO e Leão do Pici (Foto: Divulgação/Fortaleza)

A reformulação no Náutico para 2017, conforme foi assegurada pelo novo técnico Dado Cavalcanti ao ser apresentado, vem se mostrando a pleno vapor. Do elenco que esteve em 2016, 16 atletas permaneceram, com apenas cinco reforços oficializados até o momento, ainda que seja de fundamental importância repor as saídas.

Um dos que continua vestindo a camisa alvirrubra é o volante Rodrigo Souza, já que renovou contrato. Antes vinculado ao Cruzeiro, o cabeça de área assinou em definitivo até o final do próximo ano. Além dele, os companheiros de posição João Ananias e Maylson também estão com vínculo, bem como Negretti - vindo junto ao Campinense - e Cal, que é formado na base.

Nos setores defensivo e ofensivo, mudanças mais drásticas, por terem encerrado o período contratural. Na defesa, a dupla de zaga titular deu adeus, todavia reforçada depois da chegada de Nirley, Ewerton Páscoa e Tiago Alves, que se juntam a Rafael Ribeiro, oriundo do time júnior e pouco utilizado por conta de uma lesão.

Outra peça que sofreu modificações entre os defensores foi na meta. Desde 2014 defendendo a equipe da Rosa e Silva, o goleiro Júlio César trocou de casa em Recife, indo para o arquirrival Santa Cruz. Por outro lado, quem chega nas bandas dos Aflitos é Tiago Cardoso, ídolo no Mais Querido, uma vez que esteve no clube por seis temporadas.

Tiago foi campeão do Campeonato Pernambucano por cinco vezes, em 2011, 2012, 2013, 2015 e 2016, além da Série C em 2013 e da Copa do Nordeste em 2016. Destaque dos corais nos últimos anos, Cardoso usa o currículo recheado de conquistas pessoais como principal honraria e tentativa de agradar a torcida.

No ataque, Bérgson foi para o Paysandu e Rony fechou com o Albirex Niigata, obrigando a diretoria a requalificar toda zona ofensiva. Ciente disso, os dirigentes firmaram as contratações de Anselmo e Juninho, ex parceiros de Fortaleza e Atlético-GO, onde passaram em 2015 e 2016 e voltam a reeditar parceria.

Confira o atual plantel dos pernambucanos até o momento

Goleiros: Tiago Cardoso, Jefferson e Bruno;

Lateral: Joazi (D);

Zagueiros: Rafael Ribeiro, Nirley, Ewerton Páscoa e Tiago Alves;

Volantes: João Ananias, Rodrigo Souza, Negretti, Maylson, Cal, Niel e Gustavo Henrique;

Meia: Marco Antônio;

Atacantes: Jefferson Nem, Leo Santos, Rogerinho, Odilávio, Anselmo e Juninho