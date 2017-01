Anselmo chega ao Náutico desejando bater números da última temporada: “Tenho metas”

Foto: Léo Lemos/Náutico

O Náutico vem sofrendo com a falta de centroavantes para colocar a bola no fundo das redes. Ao iniciar mais uma temporada, as esperanças vão se renovando e agora os alvirrubros têm mais um motivo para readquirir a confiança na busca por um goleado. O atacante Anselmo foi oficialmente apresentado pelo clube nesta terça-feira (3), aparecendo então como a maior esperança de gols para o ano, uma vez que em 2016 foi o terceiro artilheiro do futebol nacional, com 23 tentos marcados.

Diante da necessidade da torcida alvirrubra de contar com um goleador, principalmente, depois de nas duas últimas temporadas ter faltado gols em algumas partidas fundamentais da Série B do Campeonato Brasileiro, o novo atacante do Timbu sabe da responsabilidade que terá no comando do ataque. Apesar disso, se mostra tranquilo e garante que seja superar os ótimos números obtidos no último ano.

“Tenho metas. Procuro me identificar o mais rápido possível com os companheiros, o clube e a torcida. Estou consciente quanto a necessidade de gols e da grande expectativa em torno de minha vinda. Não sou de prometer gols, mas busco fazer a todo momento. Quero superar meus números do ano passado. Espero marcar o máximo de gols possíveis e ajudar o Náutico a atingir os objetivos da temporada”, comentou o atacante alvirrubro.

Anselmo comemora o feito de ter ficado apenas atrás de Robinho (26 gols) e Grafite (24 gols) na temporada passada. O atacante lembrou que teve menos jogos que seus rivais, inclusive os que ficaram atrás, e garante que o desejo é continuar com esses números, mas espera pensar apenas no coletivo para ajudar o clube nos trabalhos durante o ano, fazendo da artilharia uma mera consequência.

“Esse número (terceiro colocado na artilharia nacional), não foi bom apenas por conta do Robinho e do Grafite, mas também por outros como o Fred. Atuei em menos partidas que eles. No entanto, apesar disso, não condigo pensar apenas no singular. Penso muito no plural, no coletivo. Prefiro pensar no individual na maneira como ele ajudou o coletivo a vencer”, pontou.

Com uma passagem curta pelo Náutico em 2005, o atacante espera ter uma sequência maior com a camisa do alvirrubro de Rosa e Silva. Anselmo aponta como inspiração para conseguir ter os objetivos alcançados no Timbu dois atacantes que foram incontestáveis no clube, sendo eles o ídolo Kuki, que estava na equipe na primeira vez que passou na equipe, e Kieza, com quem jogou no futebol chinês.

“Tive a oportunidade de jogar com Kuki. Ele é um amigo que o futebol me deu e tem me ajudado muito nesse retorno, passando orientações. Já o Kieza eu conheci na China. Foram nomes que marcaram no clube e é neles que vou procurar me espelhar para ser uma referência como foram aqui. Dar a resposta ao torcedor, que necessita continuar tendo ídolos”, finalizou.