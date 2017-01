Tiago Cardoso justifica saída do Santa Cruz e destaca adaptação no Náutico: “Estou bem à vontade”

Foto: Léo Lemos/Náutico

Conhecido pelo ótimo desempenho no Santa Cruz nos últimos seis anos, o goleiro e ídolo da torcida Coral, Tiago Cardoso, vestiu outra camisa de maneira oficial pela primeira vez. Nesta sexta-feira (6) o defensor foi apresentado oficialmente pelo rival Náutico, em que chega com o desejo de manter as boas atuações realizadas no tricolor para continuar obtendo conquistas na carreira.

Tiago Cardoso tratou abertamente sobre sua saída do Santa Cruz. O goleiro acredita que não havia mais clima para continuar vestindo a camisa do clube Coral, principalmente, após o péssimo desempenho durante a Série A do Campeonato Brasileiro, que rendeu até a saída do time titular, em várias rodadas, por deficiência técnica desde que havia assumido o posto principal do gol tricolor. Apesar disso, o arqueiro preferiu não entrar em maiores detalhes sobre problemas internos.

“São vários aspectos. Quando você não se enxerga fazendo uma coisa em algum lugar, é porque não é mais para você estar ali. Sou muito grado pelo tempo que passei lá no Santa Cruz. Mas eu não me via mais defendendo o Santa Cruz. Não adianta expor os motivos. Existem coisas que não vale a pena falar. É uma questão de visão, eu não me via mais lá. Acabou o ciclo no Santa Cruz, o Náutico demonstrou interesse e acabamos chegando a um acordo com a diretoria do clube. É um privilégio estar aqui”, comentou o goleiro alvirrubro.

De acordo com o novo goleiro alvirrubro, essa foi a quarta vez que o Náutico tentou contar com seu futebol. O carinho da torcida do Timbu e o bom relacionamento com o técnico Dado Cavalcanti foram um dos fatores que pesaram para acontecer a transferência dessa vez.

“Salvo engano, essa foi a quarta vez que o Náutico me procurou. Em 2008, 2011 e 2013 eles tentaram me contratar. Isso me fez aceitar o convite. O torcedor também foi um fator positivo para o acarto. O carinho foi enorme. Dado Cavalcanti deu a chance de me recuperar no América-RN em 2010, conheço o preparador de goleiro Washington Araújo também. Ou seja, são vários fatores que me fizeram assinar com o Náutico”, frisou.

Quanto à adaptação ao novo clube, isso não será um problema para Tiago Cardoso. O goleiro se mostrou bastante feliz e destacou que parecia estar no Timbu há bastante tempo, principalmente, por viver no Recife já há seis anos e conhecer algumas pessoas da equipe, como o técnico Dado Cavalcanti e o preparador de goleiro Washington Araújo.

“Eu me senti bem à vontade no Náutico. Parecia que eu estava aqui há bastante tempo. Foi muito boa a receptividade. Seis anos não são seis dias, eu sei disso. Meu filho mesmo, chegou no Recife quando tinha 2 anos de idade. Agradeço muito ao Santa Cruz, mas agora é um ambiente novo e um novo momento. Quero aproveitar da melhor maneira possível”, pontuou.

Por fim, Tiago Cardoso comentou sobre a cobrança por títulos no Náutico, algo que não acontece há 12 anos. No Santa Cruz, o goleiro conseguiu encerrar um jejum de títulos também e ainda foi fundamental no renascimento do clube que estava afundado na Série D do Campeonato Brasileiro. Com várias conquistas na carreira, o defensor garante que vai fazer o máximo possível para ter uma passagem vitoriosa pelo Timbu.

“Estou recebendo essa cobrança desde que estava em Curitiba. Há muita expectativa sobre mim. Mas não venço nada sozinho. Na minha vida, sempre foi assim. Vou dar o meu máximo. A diretoria está com critério bom para trazer jogadores de qualidade e experientes em conquistas. Estamos necessitando disso. Hoje, eu me sinto Náutico de coração por causa do carinho que estou recebendo”, encerrou.