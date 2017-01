Atacante Willian Silva destaca polivalência e projeta espaço como titular no Náutico

Jogador vem treinando com o grupo alvirrubro desde a reapresentação (Foto: Léo Lemos/Náutico)

A polivalência vem se tornando tendência no futebol moderno. Muitos jogadores fazem mais de uma função, dando mais opção de jogo para os respectivos técnicos. Essa característica é marcante dos "curingas", denominação dada a esse tipo de profissional do mundo da bola, que é peça comum em boa parte dos clubes.

No Náutico, quem assegurou ser um polivalente foi o atacante Willian Silva, que foi contratado para a temporada 2017 uma vez que Bérgson deixou o time no final de 2016. Contratado junto à Portuguesa Santista ainda no ano passado, o atleta valorizou as particularidades dentro de campo, aguardando aval de Dado Cavalcanti para ter um espaço como titular.

"Sou um jogador rápido, porém atuo pelo lado dos campos e também pelo meio. Ainda faço a função de falso 9, conforme comigo aconteceu na Portuguesa Santista, até por isso fiz muitos gols lá porque jogava no meio. Tenho boa finalização e habilidade com a bola. Essas são minhas características, mas vai ficar a critério de Dado Cavalcanti onde ele vai me colocar. Quero é buscar meu espaço no time", afirmou, mostrando vontade de retornar ao Timbu, onde atuou nas categorias de base em 2012 e 2013.

Atleta espera se firmar no Timbu após passagem pelas categorias de base em 2012 e 2013 (Foto: Léo Lemos/Náutico)

"Quando tive proposta do Náutico, não pensei duas vezes. É um clube que gosto muito, mas espero conseguir o meu espaço para brigar por títulos com esta camisa, que pretendo honrar. O Náutico é grande, tem uma estrutura muito boa e tem de estar na Série A. Comecei aqui em 2012 e vinha de uns problemas na minha carreira, mas o Náutico abriu as portas. Fomos campeões pernambucanos sub-20 em 2012 e 2013", completou o velocista.

Os alvirrubros voltam aos treinos nessa quinta-feira (12), no CT Wilson Campos, em apenas um período. O elenco treina às 15h30, com carga dupla na sexta-feira (13) e no sábado (14), pois no domingo (15) farão jogo-treino contra a Seleção de Ipojuca durante a manhã, no Centro de Treinamento em Paratibe.