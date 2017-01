Eficiente nos pênaltis, Mirassol vence e elimina Náutico da Copa São Paulo

Google Plus

Em busca de uma vaga na próxima fase da Copa SP de Futebol Júnior, Mirassol-SP e Náutico se enfrentaram na tarde desta quinta-feira (12), em Votuporanga, no estádio Arena Plínio Marin.

Na disputa, o time de Pernambuco saiu na frente e dominou o primeiro tempo. O placar foi aberto aos 10 minutos, com gol de Erick depois de receber passe de Gerônimo. Já o time do interior de São Paulo encontrou dificuldades para chegar junto ao Náutico, mas na volta para a etapa final conseguiu pressionar e chegou ao empate aos 13', depois de uma cobrança de escanteio, quando Danilo cabeceou a bola e mandou direto para o fundo do gol.

O jogo foi decidido nos pênaltis e o placar final ficou em 4 a 2 para o Mirassol. O único gol perdido pela equipe foi uma cobrança batida por Rafael e defendida pelo goleiro Sérgio. Já no Náutico, Erick chutou uma bola na trave e Felipe desperdiçou uma cobrança, chutando para fora da rede e perdendo as chances de classificar o time para a próxima etapa da competição.

Na próxima fase da Copinha, o Mirassol enfrenta o Botafogo, que venceu o Novorizontino nos pênaltis e garantiu a classificação para as oitavas de final.