Explicando pretensões para jogo-treino, Dado revela dúvida para definir formação tática

Foto: Léo Lemos/Náutico

Durante as primeiras duas semanas do ano, o Náutico vivenciou os primeiros trabalhos entre o aprimoramento da parte física e a qualificação das situações de jogo. Agora, chega o momento do primeiro teste, que será realizado na manhã deste domingo (15), às 08h30, no CT Wilson Campos. O Timbu vai fazer um jogo-treino com a Seleção de Ipojuca e o técnico Dado Cavalcanti espera aproveitar a oportunidade para fazer vários testes visando dirimir a dúvida quanto à formação tática que será utilizada durante a temporada.

Dado Cavalcanti ainda não definiu qual será o esquema tático do time alvirrubro durante as competições, mas já tem um indicativo do que poderá fazer. Nos testes realizados durante os coletivos, o técnico alvirrubro optou por colocar a equipe no 4-1-4-1, no entanto, o mesmo não descarta jogar no 4-3-3 ou até mesmo o tradicional 4-4-2, variando com um losango.

“Ainda estão fazendo testes. Estou trabalhando em cima de duas possibilidades para formações. Ainda não defini como vamos jogar. Posso ter uma variação do 4-1-4-1 para o 4-3-3. Já no 4-4-4 também poderei fazer uma variação de losango pelo meio-campo”, comentou o treinador.

Nos trabalhos realizados na tarde deste sábado no CT alvirrubro, o técnico Dado Cavalcanti realizou um coletivo e promoveu seis alterações em relação ao primeiro esboço do time titular, feito na quinta-feira (12). Assim, Adalberto, Nirley, Igor Neves, Negretti, Maylson, Marco Antônio e Giva ganharam a oportunidade de começar atuando. O Timbu ficou, então, escalado da seguinte maneira: Tiago Cardoso; Joazi, Adalberto, Nirley e Igor Neves; Negretti, Maylson, Marco Antônio, Dudu; Giva e Anselmo.

Durante a movimentação, Dado optou por fazer algumas modificações do meio-campo para frente, promovendo assim as entradas de Jefferson Renan, Gerônimo e Willian Silva nos lugares de Marco Antônio, Dudu e Anselmo, respectivamente. Então, foi quando aconteceu o único gol do trabalho tático, pois Jefferson Renan puxou para dentro e chutou no ângulo, garantindo a vitória dos titulares pelo placar mínimo.

Quanto ao jogo-treino, o treinador deu um indicativo de como será. Segundo ele, serão utilizadas três formações diferentes, com um tempo de 30 minutos para cada, para poder testar o maior número de jogadores possíveis e conseguir encontrar a melhor maneira de jogar para entrar bem nos primeiros jogos da temporada.

“O primeiro jogo-treino servirá de experiência para os atletas. Então, teremos uma carga grande. Sei que teremos limitações, mas faz parte de nossa preparação. Teremos três formações diferentes durante a movimentação para que eu consiga ter o máximo de informações possíveis para trabalhar em cima de uma escalação. Serão três tempos de 30 minutos, assim poderei fazer testes e trocar alguns jogadores de posição”, pontuou.