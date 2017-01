Náutico mostra mais qualidade e goleia Uniclinic na estreia do Nordestão

INCIDENCIAS: Partida válida pela 1ª rodada do Grupo A da Copa do Nordeste 2017, disputada na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata

Atuação segura e vitória logo na estreia. Assim foi esta terça-feira (24), na Arena de Pernambuco em São Lourenço da Mata, para o Náutico. Sem esforços, o Timbu se impôs e bateu o Uniclinic por 4 a 0, em jogo pela 1ª rodada do Grupo A da Copa do Nordeste 2017. Os gols foram dos atacantes Giva, Jefferson Nem, duas vezes, e Juninho.

Com o triunfo em duelo isolado, os alvirrubros asseguram, de maneira provisória, a liderança do grupo, somando os primeiros três pontos. Já a Águia da Precabura, por sua vez, fica na lanterna, ainda sem pontuar. Os outros componentes da chave, Santa Cruz e Campinense-PB, vão se enfrentar na noite dessa quarta-feira (25), às 19h45 (de Brasília). Duelo é em Campina Grande, no estádio Amigão.

Os times voltam a campo, pelos respectivos estaduais, já nesse final de semana, no próximo domingo (29). Os pernambucanos farão o clássico na rodada de abertura ante o Santa Cruz, novamente na Arena, às 16h, enquanto os cearenses vão encarar o Itapipoca no Perilão fora de casa, no mesmo horário, pela 4ª rodada, ambos em horário local.

Náutico é mais eficaz e sai em vantagem

Com um público aquém do esperado, o Náutico não abdicou de atacar e foi para cima do Uniclinic. Sem dar espaço, o Timbu teve as primeiras boas chances antes mesmo dos dez minutos de bola rolando, com Cal e Giva, mas parando no goleiro Dionatan. Mostrando que era superior, o time da casa continuou persistindo e abriu o placar com Giva. Após cruzamento perfeito de Joazi, o atacante subiu bem e cabeceou para o fundo do gol.

Seguindo bem no ataque, os anfitriões seguiram a postura implantada por Dado durante os treinamentos, visando ditar o ritmo do jogo. Já os cearenses, que possuíam melhor condição física, não conseguiram ter a mesma qualidade e pouco levaram perigo à meta adversária, com os defensores alvirrubros pouco trabalhando.

Timbu mostrou mais qualidade e saiu com boa vantagem (Foto: Genival Fernandes/Especial à VAVEL Brasil)

Melhor dentro das quatro linhas, os pernambucanos foram eficazes e, explorando novo espaço cedido pela defesa da Águia, marcaram o seu segundo gol. Depois de bom lance pelo lado direito, Giva virou garçom e mandou na pequena área. Sem marcação, Jefferson Nem surgiu em liberdade e estufou o barbante.

A atuação segura nos 45 minutos iniciais fez com que o clube tivesse o máximo de segurança para valorizar o resultado conquistado, ficando à espera de descuido defensivo dos visitantes para ampliar o placar na Arena. Ainda que trabalhassem a bola no círculo central, os azulinos se prenderam aos marcadores e não conseguiram assustar.

Timbu volta a marcar e sacramenta vitória

No segundo tempo, o Uniclinic veio com o experiente meia Preto para a vaga de Teles, tentando dar mais cadências às jogadas e buscar levar perigo à meta do Náutico. Com mais cautela, o Timbu foi quem chegou às redes. Tiago Alves deu um chutão despretensioso da defesa e a bola caiu no pé de Jefferson Nem, que saiu de frente para Dionatan e soltou a bomba.

Uma postura mais cautelosa, devido ao resultado favorável, deixou os alvirrubros mais leves em campo, buscando trocar passes e explorar o erro do adversário para chegar ao ataque. Sem criatividade, a Águia da Precabura não conseguiu esboçar qualquer tipo de reação e pouco foi perigosa no confronto.

Alvirrubros valorizam resultado e saem vitoriosos (Foto: Genival Fernandes/Especial à VAVEL Brasil)

Buscando novas alternativas, Dado Cavalcanti colocou Juninho no jogo e tirou Giva, autor do primeiro tento. Na primeira jogada no embate, o atacante aproveitou uma cabeçada de Rodrigo Souza que ficou dentro da pequena área e tentou completar, mas mandou direto por cima da meta.

Com a produtividade abaixo da etapa inicial, os times até tentaram ir à zona ofensiva com mais qualidade, porém pouco assustaram. A equipe da casa até tentou se apoiar no incentivo da arquibancada, mas tirou o pé do acelerador. Ainda assim, Juninho aproveitou bem um rebote e deu números finais. Os visitantes, por sua vez, não demonstraram um bom momento e saíram da partida sem balançar as redes.