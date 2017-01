Dado aponta equilíbrio no clássico: "Não pode lamentar erros sem domínio"

Fim de jogo foi eletrizante na Arena de Pernambuco no primeiro clássico do ano (Foto: Ney Gusmão/VAVEL Brasil)

A estreia no Campeonato Pernambucano 2017 não foi das melhores, com um fim de jogo eletrizante, mas o Náutico conseguiu pontuar. Os alvirrubros até saíram na frente do placar, porém cederam o empate em 1 a 1 no último lance do duelo contra o Santa Cruz, na tarde deste domingo (29) na Arena de Pernambuco, válido pela 1ª rodada.

Mesmo que o resultado não tenha empolgado, Dado Cavalcanti disse que a atuação não deve ser lamentada. Para o comandante, que teceu críticas à arbitragem já nos minutos finais do confronto, ter o domínio e controlar o ritmo é fundamental para sair de campo somando os três pontos.

"Não se pode lamentar erros quando o jogo não está sob seu domínio. O controle é fundamental para que o resultado venha, mas não posso lamentar o resultado negativo. Quando ficamos 10 contra 10, o ritmo caiu e deixou o jogo chato, sem muitos lances. Evito comentar sobre a arbitragem, porém acho que Bassols falhou em três jogadas depois do nosso gol, inclusive na do empate", assegurou Dado, que reconheceu o desempenho abaixo do esperado e apontou a mudança no estilo pela expulsão.

Timbu saiu em vantagem e cedeu empate ao Mais Querido (Foto: Ney Gusmão/VAVEL Brasil)

"O resultado não era o que queríamos. Objetivo era vencer e isso não satisfaz. Quando tinham 11 jogadores de cada lado, estávamos melhor e, com as expulsões, o jogo ficou mais lento. A lentidão não contribui com o nosso estilo e isso atrapalhou no desempenho. As jogadas, por sua vez, tiveram de ser alteradas, tendo que usar as laterais", declarou o treinador.

"Dudu tem uma dinâmica de jogo interessante pela sua velocidade e o seu passe. Apesar de ter outros jogadores velozes no time, preferi por colocá-lo pelo meio para dar um novo estilo. Com as expulsões, surgiu mais espaços e indo por dentro, dando abertura aos laterais. As peças que entraram sofreram com o desgaste do início da temporada, mas a entrada foi fundamental ao time", completou.

Alvirrubro volta a campo já no meio de semana e novamente pelo Estadual (Foto: Ney Gusmão/VAVEL Brasil)

Reconhecendo os erros na apresentação contra o arquirrival, o técnico aponta que são coletivos e repetidos, dizendo que arrumará as falhas individuais com cada atleta: "Não apenas no elenco, mas temos defeito inclusive na equipe que joga. Alguns erros do jogo passado repetiram e, por mais que não pareça, foi perceptível. Problemas individuais vou orientar direto com os atletas. O posicionamento do Santa, inclusive, continuou o mesmo das outras partidas, tentando dar a superioridade numérica do meio em diante. Nenhum dos times conseguiu vantagem na parte tática no jogo", encerrou.

Os pernambucanos voltam a campo, pela 2ª rodada do Estadual, nesse meio de semana. O adversário será o Central, que foi superado pelo Sport nesse sábado (28), na Ilha do Retiro, às 22h (de Brasília). O placar os deixou na 3ª posição ao lado justo dos tricolores, somando somente um ponto e atrás do Leão e do Salgueiro, que venceu o Belo Jardim.