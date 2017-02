Náutico recebe Campinense precisando vencer para seguir vivo no Nordestão

Abrindo a quarta rodada do grupo A na Copa do Nordeste, o Náutico volta à Recife para enfrentar o Campinense nesta quinta-feira (23) às 20h30 na Arena Pernambuco. O time pernambucano, terceiro colocado no grupo, vai em busca da vitória para pensar em vaga na próxima fase. No rubro negro, um resultado positivo pode colocar a raposa com um pé nas quartas de finais.

O duelo marca a estreia de Milton Cruz no comando do timbu. O técnico foi contratado no início da semana para assumir a vaga deixada por Dado Cavalcanti, que acumulou insucessos em 2017. O comandante do Campinense, Sérgio China, já passou pelo clube de Pernambuco.

Técnico novo terá primeira chance como efetivo

Pouco futebol mostrado e resultados abaixo do esperado. O Náutico mudou o comando técnico. Saiu Dado, entrou Milton. O ex-auxiliar técnico do São Paulo vai encarar de frente seu primeiro trabalho como técnico principal de forma definitiva. A tarefa não é das melhores, já que o time ainda pena no campeonato pernambucano e no Nordestão o time está há quatro pontos do Campinense, 2° colocado no grupo A, e também adversário de sua estreia.

Incentivado por Muricy Ramalho, treinador timbu no início da década passada, Milton Cruz encara desafio com satisfação. “Fiquei honrado em receber esse convite. Fico satisfeito em iniciar a carreira onde um grande amigo meu, Muricy Ramalho, começou e deu um salto na carreira. Quando fui contatado, lembrei logo dele. O Leão também conversou comigo me incentivando a vir, falou que eu já conhecia o clube por ter jogado aqui. E vou me esforçar ao máximo para junto com os jogadores, comissão técnica e diretoria dar alegrias aos torcedores do Náutico”.

Milton já definiu time que entrará em campo contra o Campinense. Giovanni, lesionado, dará lugar a Manoel na lateral esquerda. O time vai a campo com: Tiago Cardoso; David, Tiago Alves, Adalberto, Manoel; João Ananias, Ewerton Páscoa, Marco Antônio; Jefferson Nem, Erick, Alison.

O lateral David, escolhido por Milton e que voltou a estar entre os titulares na segunda-feira (20), comentou sobre o duelo desta quinta-feira. “Todos os jogos temos de encarar como se fosse uma decisão e contra o Campinense não será diferente. É continuar trabalhando forte para, dessa vez, sairmos com os três pontos. Estou tendo a oportunidade mais uma vez. Vou trabalhar forte e aproveitá-la o máximo. Se o treinador optar por mim, estarei preparado”, ressaltou.

Bom momento é aposta para Raposa surpreender

Se no lado do time anfitrião o objetivo é de mudança de postura, os visitantes buscarão manter sequência positiva para somar os três pontos ao fim dos noventa minutos em Recife. O Campinense vem de vitória no Paraibano por 1 a 0 contra o CSP de João Pessoa, assumindo a segunda colocação com 15 pontos após nove rodadas.

Nesta quarta, o time fez o único treinamento em solo pernambucano como preparação para o Náutico. Dúvidas para o time,o lateral Ronaell e o meio Filipe Ramon treinaram sem problemas e foram confirmados no onze inicial que entrará em campo. Outra novidade é a regularização do zagueiro Gabriel Valongo. O atleta,que defendeu o time em 2015, ficará como opção no banco de reservas.

Ainda em Campina Grande, Sérgio China comentou sobre como a equipe vem evoluindo desde sua chegada. O técnico, com o acúmulo de partidas mesmo estando apenas em fevereiro, vem sendo obrigado a rodar mais o time titular.

"A gente fica animado pelos resultados, porque o grupo está respondendo o que estamos passando e quando fortalecemos isso, temos resultados. Em algumas situações estamos fazendo um revezamento, pelo desgaste físico e isso é uma dificuldade que estamos tendo. Mas os atletas que estão entrando estão buscando uma evolução no individual e, consequentemente, a equipe está conseguindo os resultados que nos dá uma tranquilidade maior", disse China.