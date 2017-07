Isolado na lanterna, Náutico anuncia demissão de técnico Beto Campos

Foto: Léo Lemos/Náutico

Um dia após a derrota em casa por 1x2 contra o Criciúma, a diretoria do Náutico divulgou a demissão do técnico Beto Campos. Em nota oficial, o clube agradeceu os serviços prestados pelo treinador e anunciou à busca por um novo comandante para equipe alvirrubra.

NOTA OFICIAL DO CLUBE:

A diretoria de futebol do Náutico comunica o desligamento de Beto Campos do comando da equipe alvirrubra. O clube agradece pelos serviços prestados do técnico, que esteve à frente do Timbu em nove partidas com uma vitória, três empates e cinco derrotas, e deseja sucesso na sequência da carreira.



O Náutico já está no mercado em busca de um novo treinador e os dirigentes alvirrubros esperam anunciar o comandante nos próximos dias.