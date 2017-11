Prefeitura do Recife aprova reforma nos Aflitos

Na terça-feira (28) o Náutico deu um passo importante para os alvirrubros que sonham em voltar para o estádios dos Aflitos. O presidente em exercício do Náutico, Ivan Pinto da Rocha, acompanhado do engenheiro Múcio Jucá, responsável pelo projeto de reforma do complexo esportivo, receberam o aval da Prefeitura da Cidade do Recife, através do secretário de Mobilidade e Controle Urbano, João Braga, para a realização de todas as obras necessárias.

De acordo com o presidente, com a autorização, o Náutico vai poder acelerar o processo de restruturação do Eládio de Barros Carvalho. “Voltar para os Aflitos é o sonho de todo torcedor alvirrubro, e a autorização que conseguimos nesta terça é um passo fundamental para torná-lo real. Acredito que com o retorno ao estádio o clube vai renascer, contando com o apoio do seu torcedor”, comentou Ivan Ivan Pinto da Rocha.

"O projeto passou por algumas adequações feitas pelos próprios engenheiros da prefeitura. Essa licença é um marco já que autoriza o trabalho em outras frentes e toda a parte estrutural do projeto. Até então só havíamos feitos reforços de estruturas já existentes, mas não poderíamos trabalhar com demolição ou construção, por exemplo", presidente da comissão paritária responsável pela reforma dos Aflitos, Luiz Filipe Figueirêdo.

Comissão Paritária planeja começar a intensificação das obras já a partir da próxima semana. Atualmente, o estádio está em processo de finalização da nova drenagem do gramado.