Camacho fora da partida contra Itabaiana, mas Wallace e Hygor não preocupam

Náutico/Divulgação

No primeiro jogo contra o Itabaiana, o zagueiro alvirrubro precisou ser substituído. Hoje, foi confirmada a suspeita de lesão ligamentar no tornozelo esquerdo, por isso, está fora da partida contra a equipe sergipana, no próximo sábado (13).

Camacho passará por mais exames para verificar a parte óssea, que avaliará por quanto tempo o jogador ficará fora dos gramados.

O jogo da ultima segunda-feira (8), deixou olhos atentos da equipe do Departamento Médico em Wallace Pernambuco e Hygor, que sofreram entorses. Mas segundo o médico alvirrubro João Bosco, Wallace e Hygor possivelmente estarão aptos para o próximo jogo.

"Wallace está liberado. E, o Hygor tem uma grande probabilidade de jogar. Se a partida fosse hoje, ele não teria condições de entrar em campo. Mas como é sábado, avaliaremos o jogador todos os dias para verificar sua situação", disse o médico do Timbu.

Outros jogadores estão entregues ao departamento. O atacante Rafael Assis que recupera-se de uma lesão na coxa esquerda, voltará a treinar na próxima quinta (11), e podendo até ser uma das opções do técnico Roberto Fernandes para a partida de volta contra o Itabaiana. Já o lateral Bryan, que chegou ao Náutico com uma lesão no músculo incubido de dar equilíbrio ao corpo humano, iniciou as atividades para a recuperação física.

A notícia negativa trazida pelo médico João Bosco é em relação ao jogador Cal Rodrigues, que precisou se ausentar dos gramados por consequência de uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito, ficará por mais um mês afastado.

Começam a ser vendidos os ingressos para Náutico x Itabaiana

Nessa terça-feira (9), foi divulgado pelo clube alvirrubro o início da venda e o preço dos ingressos para a partida do próximo sábado (13), na Arena de Pernambuco. As equipes lutam por uma vaga na fase de grupos da Copa do Nordeste. A venda dos ingressos foi iniciada no último dia 10 e terá preços promocionais. O setor leste custará R$ 10 e Setor Oeste R$ 15. A promoção é valida até essa quinta-feira (11), pois a partir de sexta-feira, Setor Oeste passará a custar R$ 30 e Leste R$ 20.

O clube divulgou que os sócios que pagaram anuidade ou irão pagar até o ato da compra, terão ingresso cortesia. Basta ir à secretaria do clube e realizar o pagamento da anuidade.