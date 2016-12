Após rescindir com o São Paulo, Michel Bastos é contratado pelo Palmeiras por duas temporadas

Jogador teve contrato rescindido e em pouco tempo acertou sua ida ao Palmeiras (Foto: Vanessa Carvalho/Getty Images)

O meia Michel Bastos é o novo reforço do Palmeiras para a próxima temporada. Neste sábado (31), o clube alviverde anunciou a contratação através de seu site oficial, informando que o jogador assinou contrato por duas temporadas, com opção de renovação por mais um ano.

A contratação acontece dias depois de Michel Bastos rescindir com o São Paulo. Na última terça-feira (27), o diretor de futebol do Tricolor, José Jacobson Neto, confirmou a rescisão do atleta com o clube. Livre para negociar com qualquer outra agremiação, o ex-camisa 7 do Morumbi agora vestirá verde.

A passagem do jogador pelo São Paulo não foi das melhores. Contratado para ser um dos grandes nomes da equipe, ele teve um bom começo, mas seu rendimento em campo foi caindo, o que não agradou a torcida. Isso fez o jogador ser alvo de diversos xingamentos vindo das arquibancadas. Com a camisa tricolor, foram 120 partidas, 22 gols e 22 assistências. Bastos se despediu com uma mensagem onde se declara ao clube que o acolheu em seu retorno ao Brasil.

“Eu tô curtindo minhas férias, eu ainda tenho contrato com o São Paulo. Mas acho que todo mundo já sabe que o melhor é tentar ver outros ares, outras coisas. O São Paulo sempre vai estar no meu coração, independentemente de qualquer coisa. Foi o clube que proporcionou minha volta ao Brasil depois de muito tempo. Apesar desse final ter tido alguns problemas, alguns conflitos, mas faz parte. Temos que prevalecer sempre o lado positivo, foram três anos que vivi no São Paulo e a maioria do tempo foi bom. É só agradecer o São Paulo e se deus quiser seguir minha vida da melhor maneira possível”, explicou ao canal de TV fechada SporTV.

Michel Bastos chega ao Palmeiras para ser mais uma opção no farto meio-campo do time. Além dele, o clube conta atualmente com Dudu, Allione, Keno, Raphael Veiga, Fabrício, Hyoran, Alejandro Guerra e Cleiton Xavier.

De lateral a meio-campo

Nascido em Pelotas, no Rio Grande no Sul, Michel Bastos começou nas categorias de base do time que leva o nome da cidade, o Pelotas. E foi lá onde se profissionalizou. Em 2002 foi vendido para o Feyenoord, mas sequer jogou. De lá, foi emprestado ao Excelsior, também da Holanda. Depois disso, retornou ao Brasil para jogar no Atlético-PR, mas foi pelo Grêmio, em 2004, que ficou conhecido pelos seus chutes potentes.

Teve um bom início no clube gaúcho, mas acabou dispensado por problemas extra-campo. Assim, no ano seguinte, foi parar no Figueirense. Jogando na lateral esquerda, fez uma excelente temporada, se tornando um dos principais jogadores do país na posição. Terminado o empréstimo, retornou ao Atlético e foi vendido ao Lille, em 2006. Em 2009, assinou contrato com o Lyon, onde permaneceu por três anos. No clube francês passou a jogar mais avançado, como um meia aberto pelas pontas. Jogou a Copa do Mundo de 2010, mas como lateral.

Em 2013, acertou com o Schalke 04, da Alemanha. Ficou pouco tempo e passou por Al Ain, dos Emirados Árabes e Roma, da Itália. Até que em 2014, acertou sua ida ao São Paulo.