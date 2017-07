Com recorde de público, Santos vence Iranduba e abrevantagem nas semis do Brasileirão Feminino

Foto: Bruno Kelly/AllSports

Mais uma parte da historia foi escrita na Arena da Amazônia, na noite desta quinta-feira (29). Porém, dessa vez, quem levou a melhor foi o Santos, batendo o Iranduba por 2 a 1. Mayara marcou para o time da casa, e Maria e Ketlen deram a vitória às Sereias da Vila.

Com a vitória fora de casa, o Santos tem a vantagem do empate. O Hulk da Amazônia precisará vencer o jogo de volta por, no mínimo, dois gols de diferença para chegar à final da competição. O segundo confronto está marcado para o dia 8 de junho, às 21h, na Vila Belmiro.

Na outra semifinal do Brasileiro Feminino, o Rio Preto, venceu o Corinthians também pelo placar de 2 a 1, no Estádio Anísio Haddad. O resultado deixa a equipe do interior precisando de apenas um empate, na Arena Barueri, para se classificar a final do torneio.

Foto: Bruno Kelly/AllSports

Além de ser o maior público da história do futebol feminino brasileiro, a partida contou com o segundo maior público da América do Sul e o terceiro maior no Mundo em 2017, em jogos envolvendo clubes.

Aos 12 minutos de jogo, a camisa 10 Mayara arriscou da entrada da área e acertou o belo chute no ângulo direito santista, abrindo o marcador para o Iranduba. Mesmo com a vantagem, o Hulk seguiu no campo ofensivo, mas foi o Santos que finalizou melhor. Aos 33 minutos, a meio campista Maria acertou o canto direito da goleira Rubi, que tentou, mas não conseguiu fazer a defesa e deu o empate ao time visitante.

A segunda etapa começou com o Santos tentando continuar a missão da virada que iniciou no fim do primeiro tempo. Logo aos três minutos, a atacante Ketlen aproveitou o cruzamento de Camilla e encobriu a arqueira Rubi, virando a partida para as paulistas. O Iranduba ainda tentou chegar ao empate aos 22 minutos com a atacante Vitória e aos 33 minutos quando a zagueira Sorriso mandou a bola na trave santista, mas não alcançou o objetivo.