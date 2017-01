São Paulo goleia União Barbarense e encaminha classificação à segunda fase da Copinha

Na tarde desta quinta-feira (5), o São Paulo enfrentou o União Barbarense na Arena Capivari, pela segunda rodada do Grupo 13 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A equipe de André Jardine veio embalada pela vitória por 6 a 0 contra o Genus, e não teve muitas dificuldades diante da equipe de Santa Barbara d'Oeste, que apesar de possuir jogadores qualificados, caiu diante dos talentos de Cotia. O destaque da partida fica para o meio campista Frizzo, que marcou seu quarto gol na competição.

Com a vitória, o São Paulo se mantém na liderança do grupo e encaminha sua classificação para a segunda fase da competição, porém, antes de chegar à próxima etapa, o Tricolor Paulista enfrentará o Capivariano no próximo sábado (7), às 19h, na Arena Capivari.

São Paulo pressiona e goleia no primeiro tempo

Não muito diferente das características dos times de base do São Paulo, o sub-20 entrou totalmente focado na vitória, tanto que, nos minutos iniciais da partida, demonstrava suas reais intenções. Partindo pra cima do adversário, não demorou muito para a pressão imposta surtir efeito. O jogo se manteve no toque de bola e então, em uma arrancada de Militão pela direita, o jogo aqueceu. O zagueiro encontrou Caique na área, este cruzou para Frizzo, que mais uma vez, balançou as redes, abrindo o placar.

Arriscando chegar ao gol adversário algumas vezes, o União teve boas chances em cobranças de escanteio, mas o São Paulo não se conteve e logo ampliou com Vinícius. Após jogada e cruzamento de Jeferson, a zaga barbarense deu bobeira e Vinícius bateu para marcar o segundo gol.

Com tranquilidade, a equipe de Jardine cadenciava o jogo, as jogadas pelas pontas foram as que abriram caminho para o gol, uma pela ponta direita e outra pela ponta esquerda, e foi pelo lado esquerdo, mais uma vez, que saiu o terceiro gol. Com boas trocas de passes, Léo Natel rolou para Caíque fuzilar as redes do adversário. São Paulo 3 a 0.

A partida estava dominada pelos são-paulinos, porém, os meninos do União se esforçavam e iam ao ataque, apesar do placar adverso. Aos 34 minutos, a equipe teve uma boa chance de marcar com o atacante Thiago, que havia entrado na partida a pouco. Mesmo com uma finalização de qualidade, o goleiro Lucas Paes conseguiu defender. Mas a insistência valeu a pena, aos 43 minutos o Leão da 13 diminuiu o placar. Jadson lançou para Rodney que arriscou, Lucas Paes espalmou, no rebote, Rodney marcou.

O São Paulo acordou outra vez, e já nos acréscimos, Léo Natel arriscou, o goleiro Micael defendeu e a bola foi no travessão, dois minutos depois, Caíque fez um cruzamento na área para Frizzo, marcando seu quarto gol na competição e o segundo na partida.

Para fechar a goleada

A segunda etapa começou sem modificações de ambas equipes, porém, o União seguiu mais desperto na partida. Mas o dia era dos são-paulinos. Com poucos minutos de jogo, o São Paulo ampliava o resultado, que já era muito bom. O quinto da equipe de Jardine. Caíque passou a bola para Heron tocar para Vinícius não desperdiçar a oportunidade. Gol do Tricolor Paulista. Vinícius novamente.

Com apenas dois jogos, Frizzo tem conquistado o coração dos torcedores pelo desempenho em campo, e claro, pelos gols. No embalo da partida, a torcida gritava seu nome. O garoto é o artilheiro do time até o momento, com quatro gols marcados.

Mesmo com a empolgação da torcida são-paulina, os jovens do Leão da 13 não deu bobeira e aproveitou a chance que teve aos 70 minutos. Rodney recebeu de Frederico e cara a cara com Lucas Paes, mandou para o fundo das redes, diminuindo a vantagem do adversário.

Encaminhada para os minutos finais, a partida seguiu sem grandes lances, com o toque de bola no meio campo e algumas chances da equipe da capital que assegurava mais uma vitória, restava aguardar pelo apito final. Mas, para fechar a goleada com chave de ouro, aos 90 minutos, Paulo Boia recebeu dentro da área, chutou, e após complicação do goleiro adversário, a bola entrou, o sexto e último gol do jogo.