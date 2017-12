Sport anuncia retorno de Marlone como primeiro reforço para 2018 e frustra Bahia

Google Plus

Armador pode reeditar parceria de sucesso com André e Diego Souza na equipe rubro-negra (Foto: Williams Aguiar/Sport)

Depois de criar grande expectativa na torcida por possível demora nas contratações, o Sport oficializou o primeiro reforço para 2018. Trata-se do meia Marlone, que defendeu o clube em 2015 e assina contrato de um ano por empréstimo junto ao Corinthians. Esperava-se que o Bahia fosse o destino do jogador, pois estava na transação que envolvia a ida do lateral-esquerdo Juninho Capixaba ao Parque São Jorge.

Ainda assim, o meio-campista desejou retornar ao time da melhor fase na carreira, reeditando a parceria junto a André e Diego Souza. Depois de anos longe do Leão, defendeu o Timão em 2016 e o Atlético-MG em 2017 por indicação de Roger Machado, porém não conseguiu repetir o momento vivido em Pernambuco, sendo pouco utilizado em ambos.

“Quero muito reencontrar os torcedores. Nas duas vezes que estive aí para atuar contra o Sport, fiquei arrepiado com o carinho que recebi deles. Quero honrar mais uma vez o manto rubro-negro dentro de campo”, afirmou. "Onde você se sente querido e amado é bem mais fácil de trabalhar e conquistar êxito. Isso pesou para eu aceitar o convite do Sport", completou o meia.

Meia não rendeu no Galo em 2017 e firmou seu retorno ao Leão para 2018 (Foto: Bruno Cantini/Atlético-MG)

Com a camisa rubro-negra, atuou em 35 partidas, assinalou três gols e deu seis assistências, ficando mais valorizado e sendo contratado pela equipe paulista junto ao Fluminense, até então dono dos seus direitos federativos. Nos mineiros, contudo, não se firmou como titular e teve que conviver com o banco de reservas.

No Galo, inclusive, foi a campo por 19 vezes nessa última temporada e marcou apenas três tentos. A última oportunidade entre os 11 foi ante o Vasco na derrota por 2 a 1, em confronto válido pela 16ª rodada, dia 23 de julho. Fora dos planos corintianos, ficou livre para negociar saída com qualquer escrete, voltando à lista de interesses dos leoninos.

Para o setor de armação, Nelsinho Baptista vai contar agora com Diego Souza, Thomás, Pardal - da base - e Everton Felipe, se recuperando de lesão no joelho. Diego, entretanto, pode atuar mais adiantado ao lado de André, conforme ocorreu durante a reta final da Série A, bem como Mena - ainda sem renovação assegurada - de ponta.