Com carências na posição, Sport anuncia laterais Capa e Felipe Rodrigues

Capa defendeu as cores do Avaí na última temporada (Foto: Williams Aguiar / Sport)

Na preparação para a temporada 2018, o Sport perdeu dois de seus laterais. Na direita, Samuel Xavier foi emprestado para o Atlético-MG, já na esquerda, a diretoria rubro-negra até tentou renovar com o chileno Mena, mas as negociações não avançaram e ele foi para o Bahia. Por isso, o Sport teve que ir ao mercado para contratar novos jogadores da posição, trazendo o lateral esquerdo Capa e o direito Felipe Rodrigues.

Felipe, inclusive, está regularizado e já é opção para poder encarar o Flamengo de Arcoverde. Lateral disputa com Fabrício a vaga que era de Raul Prata, vetado por entorse no pé direito #SportVAVEL pic.twitter.com/vZvrPAFj6v — Mateus Schuler (@reportermateus) 16 de janeiro de 2018

Capa chega do Avaí, clube em que, mesmo sofrendo a queda para a Série B, teve um bom desempenho na competição. A expectativa é que ele chegue para disputar posição com Sander, que já estava no Leão temporada passada e que Evandro, prata da casa, fique como terceira opção no elenco, caso não seja emprestado. O lateral, que tem seu contrato de empréstimo até o fim de 2018, já mostra confiança.

“Estou muito feliz com a minha chegada ao Sport. Espero que em 2018 eu possa desempenhar um bom futebol, até melhor que no ano passado, e que eu possa contribuir para fazer história aqui, levando o Sport a títulos, sempre brigando na cabeça dos campeonatos”, afirmou Capa.

Felipe Rodrigues, de 22 anos, chega como uma aposta leonina para o começo do ano. Ele, que teve passagem pelo Audax, estava no Santos, disputando o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Principal destaque no teste de força realizado na pré-temporada, ele terá pela frente a concorrência de Raul Prata. Apesar de não ter sido uma contratação badalada, ele promete lutar pelo seu espaço na equipe titular.

Felipe chega por empréstimo até o fim da temporada (Foto: Williams Aguiar/Sport Club do Recife)

“Minha expectativa é grande, quero conquistar títulos. Gostei bastante do grupo, que me acolheu bem, e a estrutura do CT não se discute, é realmente muito boa”, elogiou Felipe. “Minha meta aqui no Sport é conquistar meu espaço, procurar trabalhar sério, com muita raça e dedicação. Minha característica é mais de força mesmo. Gosto de chegar bastante ao fundo”, disse o jogador.