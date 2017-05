Resenha: A Extraordinária Garota Chamada Estrela de Jerry Spinelli

Google Plus

Foto: Fernanda Scherer

Uma gravata de porco-espinho, um deserto e uma menina peculiar. Esta é a melhor forma de abreviar o livro de Jerry Spinelli, A Extraordinária Garota Chamada Estrela. A história narrada por Leo Borlock, conta as aventuras singulares de uma nova aluna do seu colégio. Com roupas extravagantes, olhar inocente e sempre acompanhada de seu ratinho de estimação e um ukulele, a jovem nomeada Estrela causa estranhamento onde passa.

Por ser uma garota de personalidade única ela destaca entre seus colegas,porém este mesmo destaque torna-se um problema quando ela, por outro lado, e vista como diferente comparada aos alunos “normais”. Nessas variações de garota popular a excluída, Leo busca criar uma nova identidade para sua amiga, tentando tornar Estrela uma garota comum.

“Ela está sozinha, eles ficavam dizendo, e certamente ela não dançava com ninguém, mas de algum modo isso parecia ser cada vez menos importante. Conforme a noite seguiu, o clarinete e o chamado do coiote se misturaram além da luz das lanternas, a mágica de seus próprios ternos azul-claros e das orquídeas pareceu se desgastar, e eles se deram conta lentamente de que estavam mais sozinhos do que ela”

Spinelli consegue alternar entre uma linguagem simples para o personagem Léo e logo após usando um lado mais poético para descrever todas as aventuras de Estrela, uma forma inusitada de diferenciar os dois personagens. Mesmo recuperando a famosa história de uma garota incomum que entra na trama somente para mudar a forma de ver o mundo do personagem principal, o autor consegue dar destaque tanto para Estrela quanto para o personagem Léo. A personagem ao longo da leitura se torna não só a protagonista mas também a essência do livro em si.

"Ninguém tem as horas, ela disse. O tempo não pode ser possuído. O tempo é livre para todos."

Embora dedicado ao público jovem, o livro proporciona uma leitura leve, rápida e fácil sem deixar de lado a mensagem de que pessoas estrelas não são raras, e sim que todos temos um pouco da personagem Estrela dentro de si, mas que ignoramos.