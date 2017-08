Confira os lançamentos de agosto da Cia da Letras, que confirma reimpressão de Misery

(Fotos: Divulgação)

A Companhia das Letras por meio do seu blog, divulgou na última sexta-feira, 11, os lançamentos e reimpressões para o mês de agosto.Os destaques vão para Borges babilônico de Jorge Schwartz,Algoritmos para viver de Brian Christian e Tom Griffiths. Pelo selo Penguin, Os miseráveis, de Victor Hugo.

Entre as reimpressões estão O Processo, de Franz Kafka, A rainha vermelha de Victoria Aveyard eMisery de Stephen King.

Lançado em 1987, Misery narra a luta de Paul Sheldon, escritor de sucesso que acaba sofrendo um acidente de carro. É resgatado pela enfermeira Annie Wilkes, que se intitula a sua fã numero 1. Com um temperamento psicótico, Annie aprisiona Sheldon, para que escreva mais romances de Misery, uma heroína, que sofre por amor. Com um texto claustrofóbico, King leva as últimas consequências a relação muitas vezes doentia entre um escritor e seus fãs, e as possíveis intromissões durante o processo de criação de um livro.

Confira abaixo uma sinopse dos lançamentos da Cia de Letras do mês de agosto, bem como a relação completa de títulos que serão reimpressos.

Borges babilônico, de Jorge Schwartz

Projeto colossal, Borges babilônico demorou quase duas décadas para ser realizado. Sob a coordenação de Jorge Schwartz e Maria Carolina de Araújo, dezenas de especialistas brasileiros e estrangeiros produziram mais de mil verbetes, compondo uma espécie de enciclopédia que ajuda a decifrar nomes, referências, temas e citações que aparecem nos textos de Jorge Luis Borges (1899-1986). Com textos de Ricardo Piglia, Beatriz Sarlo, Davi Arrigucci Jr. e muitos outros, Borges babilônico leva o leitor a inventar novos caminhos e sentidos para a obra de um dos escritores-chave do século XX.

Algoritmos para viver, de Brian Christian e Tom Griffiths

Quando ouvimos falar em algoritmos, em geral pensamos em programas de computador que estão fazendo algum trabalho em nosso lugar. No entanto, os algoritmos – séries de passos usadas para resolver problemas – têm sido parte de nossas vidas desde a Idade da Pedra. Explicando com clareza problemas matemáticos célebres e descrevendo a origem e o funcionamento de vários algoritmos, o jornalista Brian Christian e o professor de psicologia e ciência cognitiva Tom Griffiths nos mostram que tanto seres humanos como computadores enfrentam limites e dificuldades para resolver problemas. Mais do que apontar os melhores caminhos para otimizar tarefas, este livro ilumina aspectos surpreendentes do funcionamento da mente humana, de nossas emoções e de nosso comportamento. Com o apoio de pesquisas multidisciplinares e de entrevistas com especialistas de diversas áreas, Algoritmos para viver é um mergulho revelador nos processos matemáticos que regem parte cada vez maior de nossa vida cotidiana.

Os miseráveis, de Victor Hugo

Considerado a obra-prima de Victor Hugo, este romance se desdobra em muitos: é uma história de injustiça e heroísmo, mas também uma ode ao amor e também um panorama político e social da Paris do século XIX. Pela história de Jean Valjean, que ficou anos preso por roubar um pão para alimentar sua família e que sai da prisão determinado a deixar para trás seu passado criminoso, conhecemos a fundo a capital francesa e seu povo, o verdadeiro protagonista. Na via crucis que é o romance sobre a vida de Valjean, são retraçadas as misérias cotidianas e os dias de glória do povo francês, que fez das ruas seu campo de batalha e das barricadas a única proteção possível contra a violência cometida pela lei. Esta edição traz ainda uma esclarecedora apresentação de Renato Janine Ribeiro.

Reimpressões

Demais livros que tiveram reimpressão confirmada:

Desonra, de J. M. Coetzee

Homo deus, de Yuval Noah Harari

Mahatma Gandhi, de Joseph Lelyveld

Pós – capitalismo, de Paul Mason

Sombras dos reis barbudos, de José J. Veiga

Um copo de cólera, de Raduan Nassar

Uma história do futebol, de José Roberto Torero

O processo, de Franz Kafka

A profecia celestina, de James Redfield

A civilização do espetáculo, de Mario Vargas Llosa

A espiã, de Louise Fitzhugh

A rainha vermelha, de Victoria Aveyard

Misery, de Stephen King

Em cima daquela serra, de Eucanaã Ferraz