Seleção dos melhores livros para ler no Halloween

O gênero terror é, ao mesmo tempo, amado e odiado. Em meio a diversas obras tenebrosas, no sentido pejorativo, temos algumas que se destacam por sua enorme qualidade, inventividade e contundência. Pensando que o medo é algo inerente ao ser humano, até em termos evolutivos, falar sobre esse gênero e suas transformações de acordo com o momento sociocultural. Embora os livros de horror e terror sejam quase sempre classificados na mesma categoria, tanto nos estabelecimentos onde se comercializam livros quanto na mentalidade dos fãs e da crítica literária, as duas literaturas são bem distintas em seus objetivos. Pensando nisso dediquei 4 livros de horror de diferentes épocas mostrando a evolução do terror na sequência:

Livros:

O Rei de Amarelo Robert Chambers - sobre o livro maldito Contos HP Lovecraft - sobre terror cósmico Contos Edgar Allan Poe - terror gótico It a Coisa Stephen King - terror moderno

Segue o vídeo abaixo: