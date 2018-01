Suma revela quais livros de Stephen King vai lançar em 2018

(Foto: Divulgação)

A Editora Suma revelou nesta sexta-feira, 5, quais livros de Stephen King serão lançados em 2018. Assim como em 2017, obras inéditas e relançamentos, estarão nas livrarias. A biblioteca SK terá A Incendiária. Celular receberá uma reedição, enquanto os inéditos The Outsider e Gweendy’s Button Box estão confirmados. Confira abaixo detalhes de cada livro.

Reprodução Facebook

A Incendiária (Biblioteca SK)

Publicado pela primeira vez em 1980, a história se passa em cima de Andy McGee, sua esposa Vicky que passaram por experiências quando jovens. Da união do casal nasceu Charlene. “Charlie” acaba adquirindo o poder de atear fogo em tudo e em todos, o que acaba trazendo mais problemas do que benefícios.

Por conta disso, acaba chamando a atenção de uma sociedade secreta intitulada “Oficina” que usa humanos que tenham algum poder. Tentando salvar a filha, Andy passa pelas mais diversas situações.

O livro ganhou uma adaptação para o cinema em 1984.

Celular (Reimpressão)

Clay Riddell está em Boston, falando com seu filho ao celular quando o mal começa a trabalhar. Controlada por uma força, todos que usam celular acabam se tornando zumbis, matando tudo o que veem pela frente. O caos está instaurado. Poucas pessoas que não estavam usando, seu aparelho telefônico ficam imunes. O livro ganhou um adaptação com John Cusack e Samuel L. Jackson, mesmo dupla de 1408, outra obra baseada no trabalho de King, presente no livro “Tudo é Eventual”.

The Outsider - Lançamento

Com lançamento previsto nos Estados Unidos no dia 22 de maio, o livro narra os desdobramentos , quando o corpo de um menino de 11 anos é encontrado no parque da cidade. Após investigações e coleta de impressões digitais a polícia chega a Terry Maitland, treinador da Liga da Meninas, professor, marido e pai de duas meninas. Uma pessoa bem relacionada na comunidade.