Ouro Olímpico: relembre a conquista de Maurren Maggi em Pequim 2008

Entre os dias cinco e 21 de agosto de 2016 acontece a 31ª edição dos Jogos Olímpicos. Neste ano, a competição mais importante do esporte mundial ocorre na Cidade Maravilhosa: o Rio de Janeiro. Neste especial da VAVEL Brasil, relembre a história da conquista do Ouro inédito de Maurren Maggi, nas Olimpíadas de Pequim em 2008.

Maurren, ouro em 2008/ Foto: ADRIAN DENNIS/ AFP

Nascida em 25 de junho de 1976 em São Carlos - interior paulista - Maurren Maggi despontou como um talento para o Atletismo brasileiro logo cedo. Alta, ágil e veloz, a paulista veio à São Paulo com 17 para treinar com seu técnico Nélio Moura. Acima da média, ela conquistou seus primeiros grandes resultados em 1994, quando foi campeã brasileira e sul-americana no salto em distância.

Cinco anos depois, se tornava conhecida mundialmente por seu bom desempenho na Univesíade em Palma de Mallorca - onde foi medalha de bronze - e no Campeonato Sul-Americano de Bogotá, quando fez a melhor marca em 1999, ao saltar sete metros e 26 centímetros. No mesmo ano, ainda foi ouro nos Jogos Pan-americanos de Winnipeg, no Canadá.

No ano seguinte, veio a disputa de sua primeira Olimpíada, em Sydney. A brasileira vinha como uma das principais favoritas, no entanto, se contundiu logo em seu primeiro salto e teve de abandonar a competição. "Eu estava na melhor forma da minha vida, melhor ainda que Winnipeg e nunca pensei que aquilo pudesse acontecer comigo. Nunca quis ver na televisão o salto em que me machuquei, para não dificultar psicologicamente minha recuperação." declarou.

Como número um do mundo, em 2003, teve seu teste de dopping durante a Taça Brasil como positivo por conta do uso da substância Clostebol. De acorco com a atleta, era por conta de um creme utilizado após uma sessão de depilação. Porém, seu argumento foi refutado pela Associação Internacional de Federações de Atletismo, que a suspendeu por dois anos.

Trajetória até a final

O acontecimento quase acabou com sua carreira. Porém, Maurren voltou a competir em 2007 para a disputa dos Jogos Pan-Americanos, que seriam disputados no Rio de Janeiro naquele ano. Voltando à boa forma, conquistou a medalha dourada. O ano de 2008 começava e a brasileira mirava os Jogos Olímpicos de Pequim. Com a prata no Campeonato Mundial de Atletismo em Pista Coberta de Valência, na Espanha, e o segundo melhor salto do ano na Taça Brasil, Maggi chegava confiante para a disputa de sua segunda Olimpíada.

Aos 32 anos, a brasileira era considerada novamente favorita ao título. Porém, para isso, teria de superar suas rivais: a jovem nigeriana Blessing Okagbare, a norte americana Brittney Reese - ouro em Londres 2012 - a sueca Carolina Klüft e a russa Tatiana Lebedeva - ouro em Atenas 2004.

Com a marca de classificação automática de 6,75 m Maurren não teve dificuldades, saltando 6,79 e ficando com o segundo lugar, atrás da norte americana Reese. Com o resultado, a brasileira chegava à sua primeira decisão olímpica.

Maurren salta em Pequim/ Foto: Bloomberg/ Getty Images

Grande Final

Dois dias depois, na decisão, sobravam 12 atletas. Com um espetacular salto de 7,04 m logo na primeira tentativa, a brasileira chegava ao primeiro lugar. Enquanto isso, a russa Lebedeva saltou 6,97 m e a nigeriana Okagbare 6,91 m. Após mais dois saltos, as quatro piores foram eliminadas. Depois de mais dois saltos, Maurren seguia na liderança. Porém, a russa - em sua última tentativa - conseguiu um salto perfeito. Quando o resultado eletrônico saiu, apontava 7,03 m, apenas um centímetro abaixo de Maggi.

Sem precisar do último salto, a brasileira conquistava o ouro olímpico e fazia história, sendo a primeira campeã nacional individual na história.

Maurren se emociona após a conquista/ Foto: FABRICE COFFRINI/ AFP

Ficha Técnica

Nome: Maurren Higa Maggi

Data de Nascimento: 25 de junho de 1976

Nacionalidade: São Carlos, Brasil

Medalha Olímpica: Ouro em Pequim 2008