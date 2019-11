Em decisão polêmica, Ben McAdoo coloca Eli Manning no banco dos Giants

Nesta terça-feira (28), o New York Giants anunciou que o quarterback Eli Manning, titular da franquia desde 2004, ficará no banco para Geno Smith. A decisão do técnico Ben McAdoo veio oficialmente por meio do Twitter da equipe da Big Apple.

Inicialmente, a ideia de McAdoo era iniciar os jogos com Eli, e testar os dois quarterbacks reservas durante as partidas. Em conversa com o Head Coach, Manning decidiu ficar no banco e, com isso, encerrar sua sequência de 210 jogos como titular dos Giants.

"McAdoo me disse que eu continuaria a começar os jogos enquanto Geno e Davis têm uma oportunidade para jogar. Meu sentimento é que se você vai colocar outros caras, coloque logo. Fazer com que eu comece os jogos só para a sequência do recorde seguir e sabendo que não vou ficar até o fim tendo uma chance de vencer, não tem sentido e mancha a sequência. Como sempre, eu estarei pronto para jogar se necessário. E ajudarei Geno e Davis para se prepararem" - afirmou Eli Manning.

Os Giants estão com uma campanha de 2-9 (duas vitórias e nove derrotas), amargando o último lugar na NFC East. Sem chances de playoff, a franquia começa a pensar no futuro, e a primeira grande mudança é a controversa troca do quarterback titular.

Eli Manning vêm de uma temporada abaixo do esperado, com 14 Touchdowns, 7 Interceptações e 2,411 Jardas. O veterano tem um Rating de 84,1 no ano de 2017, apenas o 24º da NFL.

(Foto: Getty Images/Al Bello)

Ano Perdido em Nova York

Cotados como favoritos, os Giants se viram perdidos na temporada com as lesões que sofreram as estrelas do time, como Odell Beckham Jr e Brandon Marshall. Para piorar, Ben McAdoo brigou com Dominique Rodgers-Cromartie e Janoris Jenkins, que resultou na suspensão dos jogadores de defesa por alguns jogos na NFL.

Já começam os rumores de uma possível saída de Eli Manning da equipe, os maiores interessados segundo a mídia norte-americana seriam o Denver Broncos, que busca um Franchise Quarterback para voltar aos playoffs, e o Jacksonville Jaguars, onde Eli chegaria para levá-los ao próximo nível, e ainda jogaria com Tom Coughlin, com quem venceu dois anéis de Super Bowl.

O novo capítulo dessa história começa domingo, em Oakland, contra os Raiders. É o primeiro jogo dos Giants sem Manning de QB1 desde 2004. Geno Smith terá a missão de indicar qual o futuro da franquia, se Ben McAdoo estava certo ou se o técnico irá ser demitido na próxima Offseason, ou até antes disso. Por hora, Nova York é uma grande bomba que está prestes a explodir.