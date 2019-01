Dupla Prescott-Elliot brilha e Dallas Cowboys derrota Seattle Seahawks nos playoffs da NFL

Depois de quatro anos, o Dallas Cowboys está de volta à semifinal da Conferência Nacional (NFC). Com uma defesa muito consistente e boas performances do quarterback Dak Prescott e do running back Ezekiel Elliot, os texanos levaram a melhor sobre o Seattle Seahawks por 24 a 22 nesse sábado (5).

Lesões e jogo truncado no first half

Com as defesas ditando o ritmo da partida, a primeira metade foi repleta de punts. Em meados do primeiro quarto, aconteceu o lance mais chocante da noite. O wide receiver Allen Hurns, de Dallas, foi derrubado e acabou fraturando o tornozelo de forma grave. O atleta foi direto para o hospital, vai passar por cirurgia nos próximos dias e não joga mais nessa temporada.

Para encerrar o segundo quarto, Prescott encontrou o rookie Michel Gallup, numa campanha que contou com corrida de 44 jardas de Zeke Elliot. Do outro lado, mais uma lesão decisiva. Na última campanha de Seattle, o kicker Sebastian Janikowski errou um field goal de 57 jardas, sentiu a coxa esquerda e acabou abandonando o jogo.

Sobrevida de Seattle e decisão no último quarto

A estrela de Russell Wilson brilhou no fim do terceiro quarto. O QB acionou Doug Baldwin, que salvou ao converter uma quarta descida com bela recepção. A campanha terminou com uma corrida de Wilson para a endzone. Sem kicker, o time foi para a conversão de dois pontos e assumiu a dianteira no placar, 14 a 10. O último tempo foi o mais movimentado do AT&T Stadium.

Com corrida de Zeke, os Dallas anotaram mais um TD. O estrelado RB correu para 147 jardas em 26 jogadas. Enquanto Chris Carson, RB dos Seahawks, correu apenas 20 em 13 tentativas. Na sequência, K.J. Wright interceptou Prescott na endzone. Mas a noite era do QB dos Cowboys. O camisa 4 liderou a campanha e correu para colocar 24 a 14 no placar. Prescott terminou a noite com 257 jardas e sua primeira vitória em playoffs.

A emoção final veio com um TD de Seattle, anotado por J.D.McKissic após campanha de 50 segundos, que foi encerrada com mais uma conversão de dois pontos para encerrar a noite. Agora, o Dallas Cowboys espera os resultados dos jogos deste domingo (6) para conhecer seu próximo adversário.