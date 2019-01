LA Chargers anula Lamar Jackson  e leva a melhor em Baltimore

O ataque do Los Angeles Chargers fez o necessário, mas a impecável defesa anulou completamente o poder ofensivo do Baltimore Ravens nos três primeiros quartos da partida e assegurou o triunfo dos Bolts por 23 a 17, neste domingo (6), em um roteiro bem diferente da semana 16.

Philip Rivers, quarterback de LA, encerrou a partida sem nenhum touchdown e com 160 jardas aéreas. O maior pontuador dos Chargers foi o kicker Mike Badgley, que anotou cinco field goals.Do outro lado, o jovem Lamar Jackson vivia um pesadelo diante de sua torcida. O QB de Baltimore sofreu três fumbles (dois deles recuperados) nas oito primeiras jogadas e seu time encerrou a primeira metade do jogo com 69 jardas percorridas e apenas três conversões de primeira descida.

A implacável defesa californiana levou Jackson ao chão sete vezes. Com esses números, a insistência em manter Joe Flacco no banco gerava aflição no M&T Bank Stadium. Quando foi à LA, na temporada regular, Jackson lançou para 204 jardas com rating de 101.3, estabelecendo assim as melhores marcas de sua carreira, na vitória dos Ravens por 22 a 10, na semana 16.

Jackson sendo atormentado pela defesa de LA. Foto: Reprodução/LA Chargers

Na partida desse domingo, até Justin Tucker contribuiu para a atuação ruim dos Ravens ataque. Numa tentativa de 50 jardas, o kicker mais eficiente da história da NFL errou seu primeiro field goal de pós-temporada, em 10 chances. Mas o clímax da tarde estava reservado para o último quarto.

Logo no início, os Chargers marcaram o primeiro touchdown do jogo, com Melvin Gordon convertendo uma quarta descida ao mergulhar na endzone. Na sequência, a conversão de um FG de 47 jardas parecia carimbar o passe dos Chargers para Foxborough. O placar marcava 23 a 3.

A reação dos Ravens veio a sete minutos do apito final. Com dois passes para o wide receiver Michael Crabtree, Jackson colocou 14 pontos na conta dos corvos e acumulou 169 de suas 194 jardas totais. Mas, a 45s do fim, o QB sofreu um fumble que sagrou a vitória dos Chargers.

A equipe de LA enfrenta o New England Patriots às 16h (horário de Brasília) do próximo domingo (13), no Gilette Stadium, pela semifinal da Conferência Americana (AFC).