Vasco Almirantes aposta na experiência para brigar por títulos na BFA

O Vasco Almirantes, representante do Vasco da Gama no futebol americano, entra na temporada 2019 ambicioso e com mais holofotes. O time que até pouco tempo era conhecido como Vasco Patriotas se uniu ao Botafogo Reptiles, formando então a nova identidade da equipe. O Vasco já foi, em toda sua história na modalidade, quatro vezes finalista de competições nacionais, se sagrando campeão brasileiro em 2014. Para 2019, o objetivo é voltar a brigar por títulos.

Conversamos com Bruno Barandas, técnico geral da equipe. Apesar de jovem, tem um histórico invejável e acima da média para a modalidade no país. O coach ocupa essa posição no Vasco desde a temporada passada além de passagens como técnico de linha ofensiva da equipe de Georgetown University (1ª divisão do college football) e técnico de running backs da seleção americana sub-19. Ele foi o primeiro brasileiro a ser técnico de uma faculdade de primeira divisão e o primeiro estrangeiro na seleção americana.

Ele nos contou em entrevista qual é a postura da equipe para a temporada e quais são os objetivos e apostas do time para 2019. A entrevista você confere abaixo.

A fusão entre Vasco Patriotas e Botafogo Reptiles, originando o Vasco Almirantes, foi qual com intuito para a equipe?

“Foi uma parceria visando aumentar o nível dos times. Juntar dois elencos de qualidade pra fazer um elenco de elite. Também foi uma questão estrutural, juntando duas diretorias competentes, tendo mais braços trabalhando pra lutarmos por mais estrutura e unificar o futebol americano do Rio, voltar a ter o Rio de Janeiro como uma potência nacional”.

Na sua opinião, o que uma equipe precisa para ser vencedora e o que você trata como mais importante dentro da equipe do Vasco Almirantes?

“O mais importante sempre será trabalho duro. Pode parecer clichê mas é a maior verdade. Qualquer jogo se ganha em toda semana preparativa de treinos, reuniões, estudo, em como você se prepara pra enfrentar seu adversário. Eu acho que trabalho duro, dedicação e essa mentalidade focada em vencer são os pontos mais importantes”.

Hoje em dia temos equipes com patamares superiores aos demais na Brasil Futebol Americano (campeonato brasileiro), como Galo Futebol Americano, Timbó T-Rex e João Pessoa Espectros. Qual a maior aposta para se igualar a essas equipes e voltar a conquistar o título?

“Esse ano o Vasco Almirantes aposta em um elenco extremamente experiente, de muita qualidade, mas que também traz jogadores jovens, com muito potencial e que serão o futuro do time. A gente conseguiu montar uma comissão técnica ampla, que traz bastante experiência, com uma ética de trabalho que a gente acredita e um suporte muito grande da diretoria. A gente quer ser o mais organizado dentro e fora de campo para poder estar brigando com as equipes que já dominam o cenário há algum tempo”.

O Vasco Almirantes é favorito ao título da BFA (Brasil Futebol Americano) ?

“Ainda é muito cedo pra falar em favoritismo. Ainda vamos começar a treinar e tem muito trabalho pra ser feito. Apesar da união de dois fortes elencos, de uma diretoria ambiciosa, a gente acredita que não é o momento de pensar em favoritismo e sim hora de fazer nosso trabalho duro. Fora isso, não adianta eu dizer que o Vasco é favorito porque favoritismo não serve pra nada. Favoritismo é como os outros te veem e o importante pra gente é como nós nos enxergamos como time”.

Pra você que sonha em jogar futebol americano, o Vasco Almirantes irealizará um Tryout, uma espécie de peneira para captação de novos atletas. Não é necessário ter experiência no esporte, pois a captação será para uma equipe de scout que dará experiência aos novos atletas para integração ao time principal. O evento acontece neste sábado (16) às 10h no campo do Nike, no Aterro do Flamengo.