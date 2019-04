Brasileiro é selecionado pelo Miami Dolphins e pode jogar na NFL

Os fãs do futebol da bola oval aqui no Brasil tiveram uma excelente notícia nesta segunda-feira (08). O brasileiro Durval Neto, mais conhecido como Duzão, foi selecionado pelo Miami Dolphins, e pode se tornar o segundo jogador nascido no Brasil a atuar pela NFL. Além disso, Duzão também poderá ser o primeiro jogador a deixar o futebol americano nacional para atuar na principal liga do mundo.

O defensive tackle, ex-jogador do Atlético-MG (Galo FA), vinha participando do NFL Undiscovered, programa realizado pela liga americana para achar talentos de outros países. Após o bom desempenho na última semana, quando se destacou no Proday, evento onde ele foi observado por olheiros de todas as 32 franquias da liga, Duzão conseguiu a tão sonhada chance.

“Sem dúvida é um privilégio imenso e uma honra ter a oportunidade de representar no exterior não só o futebol americano brasileiro, mas também a minha nação. Vou fazer minha família e meu país orgulhosos de mim. Estou indo para Miami para fazer barulho”, falou o jogador.

Duzão assinou um contrato direto como free agent com o time da Flórida, e participará do training camp, onde terá que mostrar que tem condições de se manter entre os 53 atletas que formarão o elenco da equipe, ou na pior das hipóteses o practice squad, que fica como um elenco de suporte que pode ser acionado a qualquer momento. Existe ainda a possibilidade com a vaga extra que é aberta no time de treinamentos para um atleta estrangeiro.

Confira alguns números que fizeram com que Duzão se destacasse no no Proday 2019: