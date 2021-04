Super Bowl na Flórida: veja lista completa de jogos disputados no estado americano

Neste domingo (7), Tampa Bay Buccaneers e Kansas City Chiefs se encontrarão no Raymond James Stadium, em Tampa, para decidirem quem fica com o título do Super Bowl LV. Será a quinta vez que a cidade, que fica situada no condado de Hillsborough, no estado da Flórida, será o palco da grande decisão da NFL. Mais uma vez o "Sunshine State" receberá o maior evento do esporte americano da temporada. Ao todo foram 16 decisões, sendo o estado dos EUA que mais recebeu o “Big Game” na história. Miami é a cidade que lidera o ranking de jogos sediados, recebendo 11 edições ao todo.

O primeiro Super Bowl a ser disputado na Flórida aconteceu no ano de 1968. No dia 14 de janeiro, Green Bay Packers e Oakland Raiders se enfrentaram para um público de 75.546 torcedores no Orange Bowl, em Miami. Os Packers venceram o jogo e conquistaram o Super Bowl II, erguendo pela segunda vez consecutiva o Troféu Vince Lombardi. Afinal os “Cheeseheads” já tinham vencido a primeira edição, realizada em Los Angeles, na Califórnia no ano anterior.

Já a última edição do evento realizada no estado não faz muito tempo. No dia 2 de fevereiro de 2020 a mesma Miami viu Patrick Mahomes e o Kansas City Chiefs se consagrarem campeões do Super Bowl LIV, ao derrotarem o San Francisco 49ers, no Hard Rock Stadium, que recebeu 62.417 torcedores. Abaixo, veja todo o histórico de jogos na Flórida.

Super Bowls realizados na Flórida

14/01/1968 Super Bowl II: Miami - Orange Bowl

Green Bay Packers 33-14 Oakland Raiders

QB vencedor: Bart Starr

12/01/1969 Super Bowl III: Miami - Orange Bowl

New York Jets 16-7 Baltimore Colts

QB vencedor: Joe Namath

17/01/1971 Super Bowl V: Miami - Orange Bowl

Baltimore Colts 16-13 Dallas Cowboys

QB vencedores: Johnny Unitas/Earl Morrall

18/01/1976 Super Bowl X: Miami - Orange Bowl

Pittsburgh Steelers 21-17 Dallas Cowboys

QB vencedor: Terry Bradshaw

21/01/1979 Super Bowl XIII: Miami - Orange Bowl

Pittsburgh Steelers 35-31 Dallas Cowboys

QB vencedor: Terry Bradshaw

22/01/1984 Super Bowl XVIII: Tampa - Tampa Stadium

Los Angeles Raiders 38-9 Washington Redskins

QB vencedor: Jim Plunkett

22/01/1989 Super Bowl XXIII: Miami - Joe Robbie Stadium

San Francisco 49ers 20-16 Cincinnati Bengals

QB vencedor: Joe Montana

27/01/1991 Super Bowl XXV: Tampa - Tampa Stadium

New York Giants 20-19 Buffalo Bills

QB vencedor: Jeff Hostetler

29/01/1995 Super Bowl XXIX: Miami - Joe Robbie Stadium

San Francisco 49ers 49-26 San Diego Chargers

QB vencedor: Steve Young

31/01/1999 Super Bowl XXXIII: Miami - Pro Player Stadium

Denver Broncos 34-19 Atlanta Falcons

QB vencedor: John Elway

28/01/2001 Super Bowl XXXV: Tampa - Raymond James Stadium

Baltimore Ravens 34-7 New York Giants

QB vencedor: Trent Dilfer

06/02/2005 Super Bowl XXXIX: Jacksonville - ALLTEL Stadium

New England Patriots 24-21 Philadelphia Eagles

QB vencedor: Tom Brady

04/02/2007 Super Bowl XLI: Miami - Land Shark Stadium

Indianapolis Colts 29-17 Chicago Bears

QB vencedor: Peyton Manning

01/02/2009 Super Bowl XLIII: Tampa - Raymond James Stadium

Pittsburgh Steelers 27-23 Arizona Cardinals

QB vencedor: Ben Roethlisberger

07/02/2010 Super Bowl XLIV: Miami - Sun Life Stadium

New Orleans Saints 31-17 Indianapolis Colts

QB vencedor: Drew Brees

02/02/2020 Super Bowl LIV: Miami - Hard Rock Stadium

Kansas City Chiefs 31-20 San Francisco 49ers

QB vencedor: Patrick Mahomes