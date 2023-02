Ciclismo: Carnapedal agita ciclistas do L'Étape em Santo Antônio do Pinhal

Os ciclistas que participam das edições do L'Étape Brasil celebram o carnaval de maneira diferente. Um grupo liderado por Beto Vitorio da BV cycling club se desafia no chamado Carnapedal passando por importantes pontos da etapa realizada em Campos do Jordão e Santo Antônio do Pinhal nos meses de setembro.

Os atletas amadores percorrem até a terça-feira (21) pontos importantes do percurso como a Serra Velha, Machadinho e Monteiro Lobato. O grupo de 11 ciclistas se reuniu na sexta-feira (17) para encarar os diversos trechos de subida e descida. Apesar do cansaço e dos desafios encontrados ao longo do caminho, os ciclistas estavam animados e motivados a completar as fases do percurso.

Os treinos são válidos para as três provas do L'Étape Brasil de 2023. As cidades de Cunha (SP), Rio de Janeiro (RJ) e Campos do Jordão (SP) estão no circuito deste ano com etapas de percurso completo, com mais de 100 quilômetros em todas, e as shorts.

''O Carnapedal é um evento que reúne ciclistas para celebrar o carnaval de uma maneira diferente. Com suas montanhas desafiadoras e belas paisagens naturais, Santo Antônio do Pinhal foi a escolha perfeita para os atletas do L'Étape Brasil e da BV'', contou Beto Vitorio.

Durante o trajeto por Santo Antônio do Pinhal, os ciclistas puderam desfrutar de vistas incríveis da Serra da Mantiqueira e de suas belezas naturais. A cada curva, uma nova surpresa: cachoeiras, vales, bosques e picos que são um show à parte. A prova em Campos do Jordão (SP) será entre os dias 22 e 24 de setembro. As inscrições para competir e participar do evento estão abertas.

''A cidade de Santo Antônio do Pinhal é fundamental para o L'Étape desde que a prova passou a ser realizada em Campos do Jordão. Além da prova em setembro, a região é um destino importante durante a preparação dos atletas para a temporada. E o carnapedal é mais uma momento para eles trocarem experiências e dicas para enfrentar as subidas mais íngremes'', disse Fernando Cheles, diretor de prova.

As inscrições para o L’Étape Cunha Santander, que será em março, ainda estão abertas para os atletas. O L'Étape Rio está confirmado para ser realizado entre os dias 23 e 25 de junho. A prova, na cidade maravilhosa, será na Marina da Glória.