L'Étape Cunha Santander: live traz dicas e expectativas para a prova

Novidade para a temporada 2023 de ciclismo amador no Brasil, a prova L’Étape Cunha Santander volta ao calendário após cinco anos. O evento será o primeiro compromisso do Tour de France no Brasil no próximo ano, com data já confirmada: de 24 a 26 de março.

Com a proximidade da prova, Fernando Cheles, diretor técnico do L’Étape no Brasil, e Álvaro Pacheco, da Gregário Cycling, trouxeram suas expectativas para o retorno à Cunha em evento online na última quinta-feira (15).

A prova será especial para os participantes, pois marca seu retorno à primeira cidade que recebeu o L’Étape no Brasil, no ano de 2015. Foram três anos em Cunha, com etapas realizadas também em 2016 e 2017.

O bate papo com Álvaro Pacheco e Fernando Cheles teve como objetivo apresentar aos ciclistas o que está por vir.

“O que mais muda é o tamanho do L’Étape Brasil. Hoje, o evento volta para Cunha ainda maior, tão grande como os realizados no Rio de Janeiro e em Campos do Jordão. A evolução foi grande nesses quase dez anos de prova no Brasil”, observou Fernando Cheles, diretor técnico do L’Étape no Brasil.

Para 2023, o evento aposta na tradição e mantém o mesmo percurso das três primeiras edições. O L'Étape Cunha Santander terá os percursos longo e curto: de 54km, com 1630 metros de altimetria acumulada, e 112 km, com 2870 metros de altimetria.

“Essa experiência de pedalar em uma estrada, com inclinações e sequências de curvas, é um dos pilares que fez a prova retornar à Cunha. É um evento que terá um pouco de nostalgia para quem participou lá em 2015”, afirmou Cheles.

“É um percurso técnico, gostoso de pedalar, com muitas curvas e subidas. Um dos grandes desafios do trajeto é acertar o passo no sobe e desce com curvas”, disse Álvaro Pacheco.

Com o retorno da prova à cidade do interior paulista, o L’Étape Brasil Santander tem três etapas confirmadas para 2023.

Além de Cunha, o L'Étape Brasil presented by Santander continuará na cidade de Campos do Jordão (SP), no final de setembro e no Rio de Janeiro, com o L'Étape Rio presented by Santander, no último fim de semana do mês de junho.

“Cunha é um local quente, com temperaturas altas, então é bom que o ciclista treine sob essas condições, além de se preparar fisicamente para encarar subidas curtas e intermitentes. O principal elemento é essa combinação de temperatura com condição física para pedalar no trajeto”, aconselhou Fernando Cheles.

O bate papo sobre a prova na íntegra está disponível no perfil do Instagram do L'Étape Brasil Santander.

As inscrições para o L’Étape Cunha Santander estão abertas para os atletas e podem ser feitas clicando aqui. Com vagas limitadas, a organização estima a participação de 1,5 mil ciclistas no evento.