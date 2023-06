Com playoffs incríveis, Nikola Jokic se torna um dos melhores pivôs de todos os tempos

O duas vezes MVP, Nikola Jokic levou o Denver Nuggets ao tão sonhado título de campeão da NBA pela primeira vez na sua história. O Denver Nuggets foi fundado em 1967 como uma equipe da American Basketball Association (ABA) e desde então nunca havia passado das finais da conferência oeste.

A temporada da NBA acabou e a próxima temporada só volta no dia 23 de outubro desse ano.

Porém para os amantes de basquete, durante os meses de agosto e setembro vai acontecer a Copa do Mundo de Basquete e você pode acompanhar os jogos no betano app e dar seus palpites sobre qual seleção se sagrará campeã.

Nessa pós temporada Nikola Jokic entrou para a lista dos melhores pivôs de todos os tempos da história da NBA. O sérvio, teve talvez a melhor performance de um atleta da NBA numa pós-temporada com uma média de 29,9 pontos, 13,3 rebotes e 10,3 assistências, ele se tornou o primeiro atleta da história a liderar os playoffs em pontos, rebotes e assistências totais.

As melhores performances de pivôs nos playoffs

A posição de pivô sempre desempenhou um papel crucial na história da NBA e diversos jogadores da posição estão nas listas de melhores jogadores de todos os tempos. Ao longo das décadas, diversos jogadores extraordinários ocuparam essa posição e deixaram sua marca nas pós-temporadas.

Como dito antes a temporada de Nikola Jokic é sem sombra de dúvida uma das melhores de todos os tempos, mas além dela vamos citar algumas das melhores pós temporadas de pivôs da história.

1. Kareem Abdul-Jabbar - Temporada 1970-1971:

Kareem Abdul-Jabbar, então conhecido como Lew Alcindor, teve uma das melhores pós-temporadas de um pivô na história durante a temporada 1970-1971. Ele liderou o Milwaukee Bucks ao seu primeiro título da NBA, registrando uma média impressionante de 26,6 pontos, 17,0 rebotes e 2,8 bloqueios por jogo nas finais contra o Baltimore Bullets. Sua habilidade de pontuar e dominar os rebotes foi fundamental para o sucesso dos Bucks naquela temporada.

Kareem Abdul-Jabbar é um dos melhores jogadores de todos os tempos, com 6 troféus de MVP e 6 títulos.

2. Hakeem Olajuwon - Temporada 1994-1995:

Hakeem Olajuwon foi uma força dominante durante a temporada 1994-1995, levando o Houston Rockets ao seu segundo título consecutivo. Olajuwon teve uma pós-temporada fenomenal, com médias de 33,0 pontos, 10,3 rebotes, 5,5 assistências, 2,8 roubos de bola e 2,0 bloqueios por jogo nas finais contra o Orlando Magic. Sua habilidade versátil e técnica refinada fizeram dele um jogador praticamente imparável naquela pós-temporada.

3. Shaquille O'Neal - Temporada 1999-2000:

Na temporada 1999-2000, Shaquille O'Neal teve um desempenho dominante como pivô do Los Angeles Lakers, liderando a equipe a um campeonato. Nas finais contra o Indiana Pacers, O'Neal registrou médias de 38,0 pontos, 16,7 rebotes e 2,7 bloqueios por jogo. Seu poder físico inigualável e presença intimidante na quadra o tornaram uma força imparável durante toda a pós-temporada. Shaquille O’Neal é até hoje considerado um dos jogadores mais dominantes de todos os tempos.

4. Tim Duncan - Temporada 2002-2003:

Tim Duncan, do San Antonio Spurs, teve uma pós-temporada excepcional durante a temporada 2002-2003. Ele liderou os Spurs ao seu segundo título da NBA, apresentando médias de 24,7 pontos, 15,4 rebotes, 5,3 assistências e 3,3 bloqueios por jogo nas finais contra o New Jersey Nets. A combinação de habilidade técnica, inteligência no jogo e liderança fez de Duncan um dos melhores pivôs de todos os tempos. Tim Duncan jogou durante 20 anos no San Antonio Spurs e levou a franquia a 5 títulos.

5. Dirk Nowitzki - Temporada 2010-2011:

Embora Dirk Nowitzki seja geralmente considerado um ala-pivô, sua temporada 2010-2011 merece destaque. Ele liderou o Dallas Mavericks ao seu primeiro título da NBA, derrotando o poderoso Miami Heat nas finais. Nowitzki teve uma pós-temporada estelar, com médias de 27,7 pontos, 8,1 rebotes e 2,5 assistências por jogo. Sua habilidade de arremesso e capacidade de liderar a equipe em momentos cruciais foram fundamentais para o sucesso dos Mavericks.

Ao longo da história da NBA, vários pivôs deixaram sua marca nas pós-temporadas com desempenhos excepcionais. Além da última pós temporada de Nikola Jokic, Kareem Abdul-Jabbar, Hakeem Olajuwon, Shaquille O'Neal, Tim Duncan e Dirk Nowitzki são apenas alguns exemplos dos melhores pivôs a dominarem os playoffs da NBA. Esses jogadores demonstraram habilidades técnicas, presença dominante e liderança, ajudando suas equipes a conquistar campeonatos e deixando um legado duradouro na história da liga.