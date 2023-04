Ciclismo: Atletas voltam o foco para L'Étape Rio presented by Santander

O L'Étape Rio by Tour de France presented by Santander 2023 está confirmado para ser realizado entre os dias 23 a 25 de junho. A prova de ciclismo será na Marina da Glória, sede de grandes eventos internacionais como Jogos Olímpicos e Volta ao Mundo. No local também será montado o Village L'Étape.

Os participantes no Rio de Janeiro (RJ) terão pela frente um percurso mais plano do que as outras duas edições brasileiras da prova chancelada pelo Tour de France. A maior distância será de 102 quilômetros com 1.092 e passará por trechos como Copacabana, Ipanema, Leblon, Vista Chinesa e Aterro do Flamengo. Já a versão mais curta terá 46 quilômetros com 450 metros de altimetria acumulada.

A largada será às 6h do dia 25 para ambos os percursos, visando um clima mais ameno que impulsione os atletas nos pontos mais duros da prova. As inscrições seguem abertas no site oficial do L'Étape.

''Nesta terceira edição, traremos por mais um ano um percurso onde não só os atletas de alto rendimento poderão competir, mas novos atletas de ciclismo irão experienciar uma prova de nível internacional, com total segurança e suporte de pista, passando por pontos turísticos da cidade maravilhosa e locais de alta procura pelos ciclistas do Rio de Janeiro. Será um percurso desafiador e lindo'', explicou Fábio Bodra, organizador do L'Étape Rio.

''O L'Étape Rio em junho vem para compor um calendário de provas do Tour de France realizada em trimestres, perfis e climas diversos, para que a experiência do atleta seja única e inesquecível''.

Em 2022, o campeão geral dos masculino dos 102 quilômetros foi Vinicius Moretti, que completou a prova em 2h39min49s. Guilherme do Couto chegou em segundo lugar, com 2h41min11s, e Raphael Serpa completou o pódio, com 2h41min21s.

Na versão feminina, o título no percurso longo ficou com Fernanda Martello, com a marca de 2h57min55s. Ela chegou à frente de Cristiane Pereira, segunda colocada, com 2h59min33s, e Ana Luiza Cavalcante, terceira colocada, com 2h59min37s.

O trajeto, que se assemelhou ao da prova de ciclismo de estrada dos Jogos Olímpicos do Rio 2016, foi totalmente fechado para os ciclistas do L’Étape Rio by Tour de France presented by Santander.