EC Taboão supera Leoas da Serra e mantém liderança na Liga Feminina de Futsal

Em uma partida repleta de reviravoltas, o Futsal Feminino do EC Taboão demonstrou uma determinação ao enfrentar as Leoas da Serra, em mais um clássico que ficará gravado na Liga Feminina de Futsal (LFF). Com uma virada espetacular, o EC Taboão garantiu um placar final de 5 a 3, um jogo que encheu de emoção os corações dos fãs do futsal feminino.

O aguardado "Clássico da Serra" aconteceu no ginásio Zé do Feijão, durante a 9ª rodada, em um domingo especial em que muitos comemoravam o Dia dos Pais. Famílias inteiras e torcedores apaixonados lotaram as arquibancadas para apoiar a equipe da casa. Desde o apito inicial, a intensidade da partida era palpável, com ambos os times demonstrando habilidade e comprometimento a cada jogada.

A equipe da casa abriu o placar com um gol de Lívia, mantendo essa vantagem até o final do primeiro tempo. No entanto, o segundo tempo trouxe uma nova postura das Leoas, que buscaram o empate. A camisa 13, Giy, garantiu o empate para as visitantes, que logo viraram o placar para 2 a 1.

A partir desse momento, o jogo se transformou em uma montanha-russa de emoções, com viradas de placar e reviravoltas impressionantes. O EC Taboão conseguiu empatar o jogo, mas novamente as Leoas assumiram a liderança com um gol de virada, deixando o placar em 3 a 2 a favor das visitantes.

As viradas continuaram até que o Taboão, usando a estratégia do goleiro linha, conseguiu empatar o placar e, em seguida, abrir vantagem com um marcador de 5 a 3.

Lívia, sem dúvida uma das protagonistas do confronto, demonstrou sua maestria ao marcar três gols cruciais que foram essenciais para a virada da equipe do Taboão.

"Estou orgulhosa do desempenho da nossa equipe. Fico feliz em ter feito os gols que nos ajudaram a virar o jogo a nosso favor. Essa vitória nos enche de confiança para os desafios que estão por vir", compartilhou Lívia após o confronto.

Foto: Diego Alves / EC Taboão

Com essa vitória, o EC Taboão mantém sua posição na liderança da competição, enquanto as Leoas ocupam a quinta colocação.