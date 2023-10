Fora do UFC 294, empresária atualiza situação de Borrachinha

A grande expectativa para o embate entre Paulo Borrachinha e Khamzat Chimaev chegou ao fim. A luta estava prevista para acontecer neste sábado (21), em um evento válido pelo UFC 294, em Abu Dhabi.

Mas, nesta quarta-feira (11), foi confirmado que Borrachinha está afastado da luta devido a uma infecção no cotovelo e terá que passar por cirurgia. Vale ressaltar que o atleta já havia realizado este procedimento no mesmo local recentemente.

“As pessoas acham que infecção crônica é algo simples, deveriam ver como está o cotovelo do Paulo agora”, escreveu Tamara Alves e empresária do atleta, nas redes sociais.

Ainda no Brasil, o lutador já sentia dores e estava com uma faixa de proteção no braço direito. A equipe médica notou a pele inflamada e realizou uma drenagem no local para diminuir a dor. Após viajar para Abu Dhabi, o brasileiro realizou algumas avaliações, e foi constatada uma grave inflamação que estava se expandindo para o tríceps, provocando, assim, o motivo da primeira cirurgia.

O procedimento foi bem-sucedido, e Borrachinha havia voltado a treinar. No entanto, alguns dias depois, na terça-feira (10), voltou a se queixar de dores e foi encaminhado novamente ao hospital, precisando passar por uma segunda cirurgia e declarando oficialmente sua ausência da competição. Paulo Borrachinha é o atual quinto colocado no ranking da divisão peso-médio do UFC. Em suas 16 lutas no cartel profissional do MMA, venceu 14 delas, sendo superado apenas duas vezes.

O nigeriano Kamaru Usman foi o escolhido para substituí-lo e agora terá poucos dias para realizar sua preparação para o embate. O lutador é ex-campeão dos pesos meio-médio e sua última luta foi em 18 de março deste ano, perdendo para o lutador Leon Edwards.