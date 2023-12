Minas recebe Troféu Brasil e Grand Prix Nacional na Arena UniBH

A Casa do Judô Brasileiro! Entre os dias 14 e 16 de dezembro, a Arena UniBH, no Minas Tênis Clube, vai receber duas das principais competições do calendário nacional da modalidade.

Na quinta (14/12) e sexta-feira (15/12), os melhores judocas do país vão ao tatame para a disputa do CBI - Troféu Brasil de Judô Masculino e Feminino. Já no sábado (16/12), é a vez dos combates por equipes mistas no CBI - Grand Prix Nacional.

Para garantir entrada nos eventos, basta levar 1kg de alimento não perecível, exceto sal. A competição também será transmitida ao vivo pelo Canal Brasil Judô, no YouTube. Mais de 400 judocas, de 75 clubes, são esperados para a disputa do Troféu Brasil. O EstrelaBet Minas será representado por 28 atletas, divididos em todas as 14 categorias – sete no feminino e sete no masculino.

"São as competições mais importantes do ano para o Clube. Estamos com uma expectativa boa para conquistarmos grandes resultados, principalmente após o Campeonato Brasileiro Sênior, onde tivemos uma excelente campanha. Queremos manter esse nível, aproveitar que estamos embalados, que lutaremos em casa, com a torcida junto, para saírmos com um bom resultado", avaliou o técnico Hugo Pessanha.

Programação dos dias

Quinta-feira (14/12) - Troféu Brasil de Judô

9h - Início dos combates (M - 60kg, 66kg e 73kg)

12h - Disputa por medalhas (M - 60kg, 66kg e 73kg)

14h30 - Início dos combates (F - 48kg, 52kg, 57kg e 63kg)

17h - Disputa por medalhas (F - 48kg, 52kg, 57kg e 63kg

Sexta-feira (15/12) - Troféu Brasil de Judô

9h - Início dos combates (F - 70kg e 78kg/ M - 81kg e 90kg)

10h30 - Início dos combates (F - +78kg/ M - 100kg e +100kg)

13h30 - Disputa por medalhas (F - 70kg, 78kg e +78kg/ M - 81kg, 90kg, 100kg e +100kg)

Sábado (16/12) - Grand Prix Nacional

10h - Início dos combates (Equipes)

12h - Disputa por medalhas (Equipes).