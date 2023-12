Líder do NBB, Minas recebe Cerrado na Arena UniBH

Líder isolado do NBB CAIXA (Novo Basquete Brasil), o Minas tem um importante compromisso nesta quarta-feira (6/12), quando recebe o Cerrado, às 19h, na Arena UniBH. Os torcedores podem acompanhar o lance a lance através do Tempo Real do NBB.

Os ingressos estão disponíveis no Eventim e os torcedores que adquiriram o Passe Minas Storm desta temporada têm entrada garantida – ele pode ser obtido por meio deste link. A Camisa da Torcida garante entrada em todos os jogos do Basquete do Minas na Arena UniBH na temporada 2023/24. O Passe das últimas temporadas não valerá como ingresso.

O time minastenista é dono da melhor campanha da competição, com 10 vitórias e apenas uma derrota (aproveitamento de 90.9%), enquanto a equipe do Distrito Federal é o 15º colocado, com três vitórias e oito derrotas. Na pré-temporada, se enfrentaram duas vezes em Belo Horizonte, com dois triunfos mineiros.

"Fizemos dois amistosos contra eles, uma equipe que joga com muita intensidade defensiva, então temos que estar atentos para não entrarmos com uma postura abaixo. Temos que nos cobrar de produzir bem por 40 minutos, evitando oscilações dentro do jogo para conseguir mais uma vitória. Conto com o apoio da nossa torcida para isso", avaliou o técnico Léo Costa.

Na sequência da competição, a equipe mineira vai a São Paulo enfrentar o Corinthians, às 19h da próxima quinta-feira (14/12), e o Pinheiros, às 17h de sábado (16/12).

NBB - Primeiro Turno

13/10 | Flamengo 70 x 87 Minas | Maracanãzinho

21/10 | Botafogo 76 x 96 Minas | Tijuca Tênis Clube

23/10 | Vasco 60 x 72 Minas | Gin. de São Januário

8/11 | São José 67 x 77 Minas | Gin. Linneu de Moura

10/11 | Mogi 70 x 79 Minas | Gin. Prof. Hugo Ramos

16/11 | Minas 99 x 80 Bauru | Arena UniBH

18/11 | Minas 71 x 81 Sesi Franca | Arena UniBH

23/11 | São Paulo 75 x 83 Minas | Gin. Dr. Antônio Leme N. Galvão

25/11 | Paulistano 71 x 86 Minas | Gin. Antônio Prado Jr

29/11 | Minas 85 x 82 Unifacisa | Arena UniBH

1º/12 | Minas 93 x 88 Fortaleza B.C. | Arena UniBH

6/12 - 19h | Minas x Cerrado | Arena UniBH | Tempo Real NBB

14/12 - 19h | Corinthians x Minas | Gin. Wlamir Marques

16/12 - 17h | Pinheiros x Minas | Gin. Pol. Henrique Villaboim

20/12 - 19h | Minas x BRB/Brasília | Arena UniBH

22/12 - 19h | Minas x Pato Basquete | Arena UniBH

27/12 - 19h | Minas x Caxias | Arena UniBH

29/12 - 19h | Minas x União Corinthians | Arena UniBH